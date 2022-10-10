Власти призывают население выключить лишние электроприборы в вечерний пик потребления во избежание аварийных отключений

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг обратился к населению с призывом выключить все лишние электроприборы в вечерний пик потребления (18:00-23:00), чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений. Соответствующее сообщение Герус опубликовал на своем телеграмм-канале.

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"Сегодня в 18.00 начнется вечерний пик потребления электроэнергии, который продлится до 23.00. Это будет один из самых сложных вечеров для украинской энергетики. Сегодня РФ (российские фашисты) нанесли ракетные удары по большому количеству электростанций и подстанций. В некоторых регионах временно отсутствует электро в некоторых введены графики аварийных отключений (так называемые «веерные отключения»)», - написал председатель парламентского комитета.

По его словам, вечерний пик потребления в значительной степени связан с потреблением домохозяйств. Если сегодня вечером граждане смогут использовать меньше электроэнергии, это существенно поможет энергосистеме и уменьшит потребность в аварийных отключениях.

Наиболее энергозатратными являются следующие приборы:

- электрообогреватели;

- бойлеры;

- кухонная электроплита;

- микроволновка;

- стиральная машина;

- электрический духовой шкаф;

- электрочайник (кофеварка);

- утюг;

- посудомоечная машина;

- кондиционер;

- зарядные устройства;

- пылесос;

- компьютер;

- телевизор.

"Сегодня вечером стоит минимизировать использование таких приборов, а пользоваться ими ночью или в обеденное время дня. Также более экономное использование освещения в вечерние часы облегчит нагрузку на энергосистему. Сегодня вечером и последующие несколько дней сделаем все возможное, чтобы минимизировать потребление электроэнергии. 23.00", - отметил Герус.

Он также подчеркнул, что энергетики уже работают над тем, чтобы обеспечить стабильную, надежную и бесперебойную работу энергосистемы.

Также с призывом к домохозяйствам ограничить потребление электроэнергии в ужине 10 октября обратился и заместитель главы офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"В результате сегодняшних обстрелов рашистов, убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей", - написал Тимошенко на своем телеграмм-канале.

Напомним, что утром 10 октября Россия ударила ракетами, по Киеву, Львов, Днепр, Харькове, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет .

В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет .