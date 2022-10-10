Влада закликає населення вимкнути зайві електроприлади у вечірній пік споживання для уникнення аварійних відключень

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг звернувся до населення з закликом вимкнути всі зайві електроприлади у вечірній пік споживання(18:00-23:00), щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень електроенергії. Відповідний допис Герус опублікував на своєму телеграм-каналі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Сьогодні о 18.00 розпочнеться вечірній пік споживання електроенергії, який буде тривати до 23.00. Це буде один із найскладніших вечорів для украінської енергетики. Сьогодні РФ (російські фашисти) завдали ракетних ударів по великій кількості електростанцій та підстанцій. У деяких регіонах тимчасово відсутня електроенергія, а у деяких введені графіки аварійних відключень (так звані «віялові відключення»)", - написав голова парламентського комітету.

За його словами, вечірній пік споживання значною мірою пов’язаний зі споживанням домогосподарств. Якщо сьогодні ввечері громадяни зможуть використати менше електроенергії, то це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу в аварійних відключеннях.

Найбільш енерговитратними є такі прилади:

- електрообігрівачі;

- бойлери;

- кухонна електроплита;

- мікрохвильова піч;

- пральна машина;

- електрична духова шафа;

- електрочайник (кавоварка);

- праска;

- посудомийна машина;

- кондиціонер;

- зарядні пристрої;

- пилосос;

- комп’ютер;

- телевізор.

"Сьогодні ввечері варто мінімізувати використання таких приладів, а натомість користуватися ними вночі або в обідню пору дня. Також більш ощадливе використання освітлення у вечірні години полегшить навантаження на енергосистему. Сьогодні ввечері та наступні кілька днів зробімо все можливе, щоб мінімізувати споживання електроенергії о 18.00-23.00", - зазначив Герус.

Він також підкреслив, що енергетики вже працюють над тим, щоб забезпечити стабільну, надійну та безперебійну роботу енергосистеми.

Також з закликом до домогосподарств обмежити споживання електроенергії у вечері 10 жовтня звернувся і заступник голови офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рашистів, переконливо просимо всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж", - написав Тимошенко на своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, що зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву, Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.

В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.