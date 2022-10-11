Дроны-камикадзе атаковали Ладыженскую ТЭС в Винницкой области

Утром 11 октября 2 дрона "Shahed-136" иранского производства атаковали Ладыженскую ТЭС в Винницкой области.

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Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Совершена атака на Ладыжскую ТЭС. 2 дрона-камикадзе "Shahed-136"", - отметил Борзов

По его словам, на месте происшествия работают все службы.

"Соблюдайте меры безопасности во время воздушной тревоги", - призвал глава области.

Напомним, 10 октября Россия выпустила по Украине минимум 83 ракеты, 43 – сбила ПВО.

Противник применил крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа Shahed-136. Были выпущены следующие типы ракет: Х-101, Х-555, "Калибр", "Искандер", С-300, "Торнадо-С".

Россия ударила ракетами, по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. .

В связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти обратились к населению с призывом ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений. В свою очередь "Укрэнерго" ввело в действие график веерных отключений в Киеве, Чернигове, Черкассах и областях, а также Житомире, чтобы провести необходимые ремонты объектов критической инфраструктуры.