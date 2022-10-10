"Укренерго" ввело в дію графік віялових відключень та просить населення обмежити споживання електроенергії

Національна енергетична компанія “Укренерго” ввела в дію графік аварійних відключень в кількох областях України у зв'язку з цим “Укренерго” просить населення не обмежити споживання електроенергії та вимкнути зайві електроприлади. Про це повідомляє прес-служба “Укренерго”.

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"Сьогодні у зв’язку із пошкодженням ракетними обстрілами магістральних електромереж Київського регіону НЕК «Укренерго» ввело графік аварійних відключень споживачів у Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі. Обмежувати споживання електроенергії найбільше необхідно у вечірні години, коли традиційно спостерігається пік споживання за добу", - сказано в повідомленні.

У зв’язку з цим Укренерго закликає мешканців Київщини та регіонів, де зараз діє графік аварійних відключень, добровільно зменшити споживання електроенергії у вечірні години – з 17:00 до 22:00.

"Рекомендуємо вмикати потужні побутові електроприлади, такі як пральні машини, бойлери, кондиціонери тощо, лише вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий. Виконуючи ці прості рекомендації, ви убезпечите електромережі регіону від перевантажень та ризику додаткових аварій", - зазначили в "Укренерго".

Відновлювальні роботи, які проводяться для того, щоб відновити нормальне живлення Києва та області, будуть виконані у найкоротший термін.

В прес-службі компанії в коментарі Delo.ua зазначили, що станом на 16:30 графік аварійних відключень вже діє на території Києва, Київської області та інших регіонів України. Сам графік не буде опублікований з міркувань безпеки у воєнний час.

В прес-службі зазначили, що графік діятиме до кінця доби 10 жовтня. Щодо того чи будуть відключення 11 жовтня поки не відомо, все залежатиме від того чи зможуть енергетики полагодити енергосистему 10 жовтня.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву,Львову, Дніпру,Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. Наразі відомо про 11 загиблих та 64 травмованих через обстріли.

У зв'язку з численними ударами по інфраструктурі влада звернулася до населення з закликом обмежити споживання електроенергії у вечірній час, щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень.

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