Підключити національний роумінг та економити мобільний інтернет. В Держспецзв'язку дали поради як залишатися на зв'язку у критичній ситуації

В Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації дали кілька порад як залишатися на зв'язку під час обстрілів та в умовах коли мережа працює погано. Відповідні дописи були опубліковані на телеграм-каналі Держспецзв'язку.

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Так, якщо мережа мобільного оператора не працює можна скористатися національним роумінгом. Для цього необхідно увімкнути вибір автомережі:

Для смартфонів на ОС Android:

Налаштування → Мобільна мережа → Оператор → знайдіть та оберіть доступну мережу Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob

Для смартфонів на ОС iOS:

Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі → знайдіть та оберіть доступну мережу Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob.

Якщо зареєструватися не вдалося варто спробувати ще раз або змінити мережу.

Держспецзв'язку також рекомендує час від часу намагатися повернутися (підключитися) до мережі свого оператора вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Також варто обмежити споживання мобільного трафіку, оскільки це створює надмірне навантаження на мережі мобільних операторів. Щоб це зробити можна вимкнути режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах:

Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію "Фонове завантаження" / у розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа"

У випадку якщо неможливо додзвонитися краще написати СМС. Також варто скоротити час телефонних розмов до мінімуму — можливо, в цей час іншому абонентові вкрай необхідно викликати швидку чи рятувальників.

Якщо не працює зв’язок у національному роумінгу потрібно переконатися, що вимкнений "Режим польоту". Зʼясуйте, чи є зв'язок в інших людей поруч.

Якщо в інших користувачів зв'язок працює:

• перезавантажте телефон;

• вимкніть телефон, вийміть і поставте SIM-карту назад;

• спробуйте перевірити роботу SIM-карти в іншому пристрої.

Якщо зв'язок не працює лише у вас, потрібно замінити SIM-картку. Зв'яжіться з оператором (зателефонуйте в контакт-центр або напишіть у соцмережі) та дізнайтесь адресу і графік роботи найближчого магазину. Переконайтесь, що дістатись туди безпечно.

Якщо в інших користувачів також не працює мережа жодного оператора, отже, проблема в ушкодженні інфраструктури внаслідок бойових дій. Повідомляти про це оператору не потрібно.

Через пошкодження об'єктів інфраструктури зв'язку Держспецзв'язку також рекомендує обмежити споживання мобільного інтернету до мінімуму.

Для цього використовуйте фіксовані мережі звʼязку завжди, якщо є така можливість – до речі, деякі укриття облаштовані мережею Wi-Fi, за можливості відмовтесь від відео на користь текстових форматів, віддавайте перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками, також варто встановити обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на Youtube.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву, Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.

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