- Категория
- IT и Телеком
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Подключить национальный роуминг и экономитт мобильный интернет. В Госспецсвязи дали советы, как оставаться на связи в критической ситуации.
В Государственной службе специальной связи и защиты информации дали несколько советов, как оставаться на связи во время обстрелов и в условиях, когда сеть работает плохо. Соответствующие сообщения были опубликованы на телеграмм-канале Госспецсвязи.
Да, если сеть мобильного оператора не работает можно воспользоваться национальным роумингом. Для этого необходимо включить выбор автосети:
Для смартфонов на ОС Android:
Настройки → Мобильная сеть → Оператор → найдите и выберите доступную сеть Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3MobПодписывайтесь на наш Telegram канал
Для смартфонов на ОС iOS:
Параметры → Сотовые данные → Выбор сети → Найдите и выберите доступную сеть Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob.
Если зарегистрироваться не удалось, стоит попробовать еще раз или изменить сеть.
Госспецсвязи также рекомендует время от времени пытаться вернуться (подключиться) к сети оператора вручную или включив автовыбор сети.
Также следует ограничить потребление мобильного трафика, поскольку это создает чрезмерную нагрузку на сети мобильных операторов. Для этого можно отключить режим автоматической загрузки мультимедиа в мессенджерах:
Настройки мессенджера → Данные и хранилище или Файлы мультимедиа → Выключите опцию "Фоновая загрузка"/в разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа"
В случае если невозможно дозвониться, лучше написать СМС. Также стоит сократить время телефонных разговоров до минимума – возможно, в это время другому абоненту крайне необходимо вызвать скорую или спасателей.
Если не работает связь в национальном роуминге, нужно убедиться, что выключен "Режим полета". Выясните, есть ли связь у других людей рядом.
Если у других пользователей связь работает:
• перезагрузите телефон;
• выключите телефон, извлеките и поставьте SIM-карту обратно;
• проверьте работу SIM-карты в другом устройстве.
Если связь не работает только у вас, необходимо заменить SIM-карту. Свяжитесь с оператором (позвоните в контакт-центр или напишите в соцсети) и узнайте адрес и график работы ближайшего магазина. Убедитесь, что добраться туда безопасно.
Если у других пользователей также не работает сеть ни одного оператора, значит, проблема в повреждении инфраструктуры в результате боевых действий. Сообщать об этом оператору не нужно.
Из-за повреждений объектов инфраструктуры связи Госспецсвязи также рекомендует ограничить потребление мобильного интернета до минимума.
Для этого используйте фиксированные сети связи всегда, если есть такая возможность – кстати, некоторые укрытия оснащены сетью Wi-Fi, по возможности откажитесь от видео в пользу текстовых форматов, предпочитайте текстовые сообщения перед звонками и видеозвонками, также следует установить ограничение трафика в настройках приложений, наименьшее разрешение в настройках видео на Youtube.
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