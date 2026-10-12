У Росії масово збоять сервіси Yandex після ударів по ключових дата-центрах

Користувачі компанії "Яндекс" у Росії зіткнулися з масштабними перебоями в роботі сервісів таксі, навігації та проведення платежів після ударів дронами та ракетами по дата-центрах компанії.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

У компанії повідомили, що платформа "Yandex Cloud" функціонує в обмеженому режимі, а десятки сервісів залишаються недоступними. Хоча пошуковик та ШІ-асистент "Alisa" поступово відновлюють роботу, частина можливостей досі обмежена. Сервіс моніторингу трафіку Downdetector також зафіксував збої у проведенні платежів і функціонуванні електронної пошти.

Які об'єкти зазнали ураження

За останній тиждень українські ракети та дрони атакували щонайменше три об'єкти компанії:

дата-центр у Сасово Рязанської області залишається повністю знеструмленим і відключеним;

дата-центр у Калузі (за 160 кілометрів на південний захід від Москви) зазнав удару в п'ятницю;

третій об'єкт у Володимирській області був атакований у неділю.

Ці удари стали відповіддю на серію російських атак проти цифрової, транспортної та енергетичної інфраструктури України.

Вплив на ботоферми та строки заміни обладнання

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на Варшавському безпековому форумі повідомив, що удари по дата-центрах заблокували роботу російських ботів, які поширювали пропаганду Кремля в соцмережах.

Через масштаб пошкоджень мінцифри та міноборони РФ обговорюють заходи прикриття та захисту інфраструктури компанії, повідомив міністр цифрового розвитку Максут Шадаєв за даними агентства "Интерфакс".

Водночас заміна пошкодженого обладнання може затягнутися на термін до шести місяців, пише газета "Коммерсантъ" із посиланням на джерела в технологічній галузі. "Yandex", який називають російським аналогом "Google", є найбільшою IT-компанією РФ у сферах пошукових систем, таксі, маркетплейсів, хмарних обчислень та штучного інтелекту.

Що відомо про пошкодження дата-центрів

8 жовтня на території верстатобудівного заводу "Саста" в місті Сасово Рязанської області РФ сталася пожежа. На території підприємства розташований дата-центр ТОВ "Яндекс ДЦ". Після інциденту в роботі сервісів "Яндекса" зафіксували масштабний збій.

Наступного дня українські безпілотники пошкодили ще один дата-центр компанії — цього разу в Калузі.

Таким чином, пошкодження двох об’єктів створило для "Яндекса" додаткові труднощі з відновленням інфраструктури. Тривалість ремонту та заміни обладнання, а також можливе підвищення цін на хмарні послуги залежатимуть від вартості техніки й можливостей її постачання.

Раніше Росія почала бити по дата-центрам у Києві.

Росія пошкодила важливі дата-центри у Києві

Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів.

Український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовні строки відновлення роботи.

Атака, через яку постраждав дата-центр із потужностями MiroHost, зачепила й інших гравців ринку хостингу та зв'язку в столиці. Внаслідок російської атаки в Києві постраждав дата-центр, через що проблеми з інтернетом виникли одразу в кількох провайдерів. Про перебої повідомили одразу декілька компаній, зокрема хостинг-провайдер Cityhost, у якого в одному з київських дата-центрів знищено частину обладнання, і команда розгортає резервні копії на серверах за кордоном.

Про пошкодження інфраструктури заявили провайдери" Домонет", Kievnet та Faust.

Також інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку.

Під час чергової атаки росіян 25 вересня було пошкоджено дата-центр провідної української телекомунікаційної компанії Datagroup.

У компанії наголосили, що усі клієнтські дані повністю збережені, загрози для них немає. Завдяки завчасно створеному резервуванню інфраструктури сервіси компанії продовжують працювати у штатному режимі з резервних майданчиків.

Унаслідок подвійної російської атаки по Києву було повністю знищено обладнання головного технічного вузла телекомунікаційного оператора "Омега Телеком".