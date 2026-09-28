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"Омега Телеком" втратила головний технічний вузол через російський удар
Унаслідок подвійної російської атаки по Києву було повністю знищено обладнання головного технічного вузла телекомунікаційного оператора “Омега Телеком”.
Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанія.
Що сталося з "Омега Телеком"?
Компанія наразі працює над відновленням сервісів із резервних майданчиків.
Про це повідомила пресслужба "Омега Телеком". За її даними, технічні фахівці вже перенаправляють трафік і перезапускають критичні системи на додаткових локаціях, щоб мінімізувати перебої в роботі сервісів.
"Наразі технічні спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів із резервних локацій", - зазначили в компанії.
В "Омега Телеком" перепросили у клієнтів за тимчасові незручності та подякували за розуміння ситуації.
Компанія продовжує роботи з відновлення роботи телекомунікаційної інфраструктури та надання послуг у штатному режимі.
Про компанію
ТОВ "Омега Телеком" працює на українському ринку з 2012 року та спеціалізується на телекомунікаційній інфраструктурі. Компанія обслуговує понад 300 інтернет-провайдерів і має мережу більш ніж у 260 містах України.
Загальна протяжність магістральних оптоволоконних ліній оператора становить близько 18 500 км. У Києві компанія також має дата-центр площею 900 кв. м, розрахований на 159 стійок.
Оптоволоконна мережа "Омега Телеком" проходить через ключові точки обміну трафіком у Києві, зокрема на вулицях Сім’ї Прахових та Леонтовича, забезпечуючи взаємопідключення з телекомунікаційними операторами.
Удари по дата-центрах
Російська армія прицільно б’є по інформаційній мережевій інфраструктурі України, намагаючись вивести з ладу обладнання дата-центрів та інтернет-провайдерів.
Під час чергової атаки росіян 25 вересня було пошкоджено дата-центр провідної української телекомунікаційної компанії Datagroup.
У компанії наголосили, що усі клієнтські дані повністю збережені, загрози для них немає. Завдяки завчасно створеному резервуванню інфраструктури сервіси компанії продовжують працювати у штатному режимі з резервних майданчиків.
Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів.
Український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовні строки відновлення роботи.
Атака, через яку постраждав дата-центр із потужностями MiroHost, зачепила й інших гравців ринку хостингу та зв'язку в столиці. Про перебої повідомили одразу декілька компаній, зокрема хостинг-провайдер Cityhost, у якого в одному з київських дата-центрів знищено частину обладнання, і команда розгортає резервні копії на серверах за кордоном.
Також про пошкодження інфраструктури заявили провайдери "Домонет", Kievnet та Faust.
24 версня інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку: "Через пошкодження основного вузла інтернет наразі відсутній. Ядро мережі буде перенесено на інше місце, наразі шукаємо відповідну локацію. Терміни відновлення поки невідомі".