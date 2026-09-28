Росія атакує дата-центри України: Корецький розповів про загрози для зв'язку

Російські війська почали завдавати ударів по українських дата-центрах, а ризики для цифрової та комунікаційної інфраструктури залишатимуться високими до завершення бойових дій.

Як пише Dilo, про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький в етері телемарафону.

Захист дата-центрів і мобільного зв'язку

За його словами, захист дата-центрів і мобільного зв’язку обговорювали на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Загроза є по всій інфраструктурі. Була, є і буде до завершення війни", - зазначив Корецький.

Прем’єр наголосив, що під час розбудови системи захисту інтернет-інфраструктури Україна має виходити з найгіршого сценарію.

Водночас держава використовує комбіновані рішення для забезпечення безперебійної роботи мереж. Зокрема, частину інфраструктури планують розміщувати під землею, частину — у хмарних середовищах або за межами України.

"Єдиного правила немає, але те, що треба виходити з найгіршого сценарію і саме так мислити та готувати себе - це факт", - підсумував глава уряду.

За словами Корецького, такий підхід має забезпечити стійкість цифрової та комунікаційної системи України навіть за умов подальших російських атак.

Удари по дата-центрах

Російська армія прицільно б’є по інформаційній мережевій інфраструктурі України, намагаючись вивести з ладу обладнання дата-центрів та інтернет-провайдерів.

Під час чергової атаки росіян 25 вересня було пошкоджено дата-центр провідної української телекомунікаційної компанії Datagroup.

У компанії наголосили, що усі клієнтські дані повністю збережені, загрози для них немає. Завдяки завчасно створеному резервуванню інфраструктури сервіси компанії продовжують працювати у штатному режимі з резервних майданчиків.

Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів.

Український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовні строки відновлення роботи.

Атака, через яку постраждав дата-центр із потужностями MiroHost, зачепила й інших гравців ринку хостингу та зв'язку в столиці. Про перебої повідомили одразу декілька компаній, зокрема хостинг-провайдер Cityhost, у якого в одному з київських дата-центрів знищено частину обладнання, і команда розгортає резервні копії на серверах за кордоном.

Також про пошкодження інфраструктури заявили провайдери "Домонет", Kievnet та Faust.

24 версня інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку: "Через пошкодження основного вузла інтернет наразі відсутній. Ядро мережі буде перенесено на інше місце, наразі шукаємо відповідну локацію. Терміни відновлення поки невідомі".