Ціна нафти на 28 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту п’ятницю, 28 вересня, дещо знизилися після різкого зростання напередодні, в той час як ринки оцінювали перспективи укладення перемир’я між США та Іраном.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 28 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $105,64 +1,27% WTI $93,11 + 0,76% Urals $109,69 +2.29%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,32 долара, або 1,27%, до 105,64 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 93,11 долара за барель, що на 70 центів, або 0,76%, більше.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ситуація на нафтовому ринку залишається чутливою до геополітичних ризиків на Близькому Сході. Минулого тижня Іран передав США через катарських посередників мирну пропозицію, яку Дональд Трамп спершу відхилив, але згодом заявив про можливе продовження переговорів.

Водночас підтримувані Іраном хусити продовжують атаки на Саудівську Аравію. На цьому тлі аналітики ANZ попереджають про ризики для регіональних поставок нафти.

Минулого тижня Brent подорожчала на 0,4%, тоді як WTI подешевшала на 7,9%. Додатковим фактором тиску на ринок стали побоювання щодо можливого обмеження експорту дизельного палива зі США.

Водночас у вересні експорт сирої нафти ключовими виробниками Близького Сходу зріс до 12,8 млн барелів на добу — максимуму від початку війни в лютому, за попередніми даними Kpler.

Зауважимо, поки світові котирування нафти коливаються на тлі чуток про можливе перемир'я між США та Іраном, на українських АЗС спостерігається різноспрямована динаміка цін. Головна турбулентність чекає на ринок у жовтні, коли на вартість пального в Україні тиснутимуть два протилежні чинники — прагнення Дональда Трампа збити ціни перед виборами та намагання Тегерана цьому завадити. Dilo розібралося, чого чекати водіям від гурту й роздробу найближчими тижнями.