Україна підготовлена до зими краще, ніж торік: заява прем'єра

Цієї зими Україна підготовлена краще, ніж торік. Хоча плани захисту були дуже високими і їх виконали не повністю, систему все одно вдалося помітно посилити.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини".

За словами глави уряду, попри наявні відставання, військові адміністрації, голови громад і міст, державні компанії та міністерства виконали великий пласт роботи.

Посилення захисту та генерації

Цього року підготовка енергетичної системи дала конкретні результати:

збудовано більше генеруючих потужностей;

більше критичних об’єктів забезпечено додатковим резервним живленням;

є більше захисту критичних елементів інфраструктури;

створено більший резерв обладнання та запасних частин;

підготовлено більше ремонтних бригад і техніки.

Загрози з боку РФ та допомога партнерів

Прем'єр зауважив, що ворог також вдосконалюється — це і реактивні "шахеди", і накопичення балістики та ракет на зиму.

Через це Україна звернулася до європейських партнерів із проханням надати свої служби з надзвичайних ситуацій, рятувальників із технікою та людьми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд зупинив виплати містам на підготовку до зими та захист енергетики. В Асоціації міст України заявили, що уряд зупинив виплати, передбачені для громад на захист енергетики, підготовку до зими, ліквідацію наслідків обстрілів.