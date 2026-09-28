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Новини
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Україна підготовлена до зими краще, ніж торік: заява прем'єра

Сергій Корецький, прапори України та ЄС
Україна підготовлена до зими краще, ніж торік

Цієї зими Україна підготовлена краще, ніж торік. Хоча плани захисту були дуже високими і їх виконали не повністю, систему все одно вдалося помітно посилити.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини".

За словами глави уряду, попри наявні відставання, військові адміністрації, голови громад і міст, державні компанії та міністерства виконали великий пласт роботи.

Посилення захисту та генерації

Цього року підготовка енергетичної системи дала конкретні результати:

  • збудовано більше генеруючих потужностей;
  • більше критичних об’єктів забезпечено додатковим резервним живленням;
  • є більше захисту критичних елементів інфраструктури;
  • створено більший резерв обладнання та запасних частин;
  • підготовлено більше ремонтних бригад і техніки.

Загрози з боку РФ та допомога партнерів

Прем'єр зауважив, що ворог також вдосконалюється — це і реактивні "шахеди", і накопичення балістики та ракет на зиму.

Через це Україна звернулася до європейських партнерів із проханням надати свої служби з надзвичайних ситуацій, рятувальників із технікою та людьми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд зупинив виплати містам на підготовку до зими та захист енергетики. В Асоціації міст України заявили, що уряд зупинив виплати, передбачені для громад на захист енергетики, підготовку до зими, ліквідацію наслідків обстрілів.

Автор:
Максим Кольц

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