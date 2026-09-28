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Україна підготовлена до зими краще, ніж торік: заява прем'єра
Цієї зими Україна підготовлена краще, ніж торік. Хоча плани захисту були дуже високими і їх виконали не повністю, систему все одно вдалося помітно посилити.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини".
За словами глави уряду, попри наявні відставання, військові адміністрації, голови громад і міст, державні компанії та міністерства виконали великий пласт роботи.
Посилення захисту та генерації
Цього року підготовка енергетичної системи дала конкретні результати:
- збудовано більше генеруючих потужностей;
- більше критичних об’єктів забезпечено додатковим резервним живленням;
- є більше захисту критичних елементів інфраструктури;
- створено більший резерв обладнання та запасних частин;
- підготовлено більше ремонтних бригад і техніки.
Загрози з боку РФ та допомога партнерів
Прем'єр зауважив, що ворог також вдосконалюється — це і реактивні "шахеди", і накопичення балістики та ракет на зиму.
Через це Україна звернулася до європейських партнерів із проханням надати свої служби з надзвичайних ситуацій, рятувальників із технікою та людьми.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд зупинив виплати містам на підготовку до зими та захист енергетики. В Асоціації міст України заявили, що уряд зупинив виплати, передбачені для громад на захист енергетики, підготовку до зими, ліквідацію наслідків обстрілів.