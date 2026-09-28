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Украина подготовлена к зиме лучше, чем в прошлом году: заявление премьера
Этой зимой Украина подготовлена лучше, чем в прошлом. Хотя планы защиты были очень высокими и их выполнили не полностью, систему все равно удалось заметно усилить.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в интервью телемарафону "Единые новости".
По словам главы правительства, несмотря на существующие отставания, военные администрации, главы общин и городов, государственные компании и министерства выполнили большой пласт работы.
Усиление защиты и генерации
В этом году подготовка энергетической системы дала конкретные результаты:
- построено больше генерирующих мощностей;
- больше критических объектов обеспечено дополнительным резервным питанием;
- есть больше защиты критических частей инфраструктуры;
- создан больший резерв оборудования и запасных частей;
- подготовлено больше ремонтных бригад и техники.
Угрозы со стороны РФ и помощь партнеров
Премьер отметил, что враг также совершенствуется – это и реактивные "шахеды", и накопление баллистики и ракет на зиму.
Поэтому Украина обратилась к европейским партнерам с просьбой предоставить свои службы по чрезвычайным ситуациям, спасателям с техникой и людьми.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство остановило выплаты городам на подготовку к зиме и защиту энергетики. В Ассоциации городов Украины заявили, что правительство остановило выплаты, предусмотренные для общин в защиту энергетики, подготовку к зиме, ликвидацию последствий обстрелов.