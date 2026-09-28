Нацбанк обвинили в том, что он не разобрался с отказом банков принимать залог за Мудрую: в регуляторе ответили

Адвокаты юридической компании "Миллер", представляющие экс-заместительницу руководителя Офиса президента Ирину Мудрую, обвинили Национальный банк Украины в невыполнении определения Высшего антикоррупционного суда по поводу проверки обстоятельств блокирования залога за нее. В регуляторе утверждают, что не получили постановление.

Об этом пишет Dilo .

Позиция адвокатов Мудрой

В юридической компании "Миллер", представляющей интересы Мудрой, отметили, что Нацбанк в течение 24 часов должен был проверить банки, отказавшиеся проводить средства залога, но не сообщил о результатах проверки.

Адвокаты сообщили, что 24 сентября следователь судья ВАКС удовлетворил их жалобу в интересах Мудрой. Это решение обжалованию не подлежало и вступило в законную силу в тот же день. В тот же вечер адвокаты направили это постановление для выполнения на официальную электронную почту НБУ с квалифицированной электронной подписью, и 25 сентября в 9:10 НБУ в письменном виде подтвердил ее получение.

Что говорят в НБУ

В НБУ в свою очередь отметили, что постановление ВАКС по закону должно быть направлено для выполнения непосредственно судом. Но Нацбанк ее не получил ни через систему "Электронный суд", ни через другие официальные каналы коммуникации, а регулятору доступны вступительная и резолютивная части постановления. Обнародование ее полного текста ожидается 29 сентября.

"Поэтому публичные утверждения о том, что Национальный банк якобы не выполняет судебное решение, некорректны. Национальный банк действует и будет действовать исключительно способом и в пределах полномочий, определенных законом. Громкость публичных заявлений не может изменять установленный законом порядок исполнения судебных решений", - подчеркнули в регуляторе.

В то же время НБУ не стал ожидать официального поступления решения.

Получив ее копию вместе с обращением представителей защиты, Нацбанк расценил эту информацию как достаточное основание и безотлагательно приступил к соответствующим действиям:

направил запросы в банки, указанные в обращении адвокатов, и получил от них информацию о причинах отказа или проведения операций по внесению залога (в настоящее время продолжаются надзорный анализ и проверка полученной информации);

приступил к необходимым процедурам для проверки соблюдения банками требований платежного законодательства;

готовит дополнительное разъяснение для банков по применению действующих требований законодательства при проведении операций по внесению залога;

готовит ответ ВАКС и защитникам.

"После поступления определения ВАКС в установленном законодательством порядке Национальный банк обеспечит его надлежащее исполнение", - отметили в регуляторе.

И добавили, что НБУ не предоставлял банкам указаний или рекомендаций ни по блокированию, ни по обязательному проведению платежей по внесению залога. В каждом конкретном случае банк самостоятельно принимает решение.

"Показателен и фактический результат: по состоянию на конец прошлой недели банки уже перечислили в ВАКС более половины определенной судом суммы залога за Ирину Мудрую. Следовательно, публичное утверждение о том, что банки якобы отказываются проводить какие-либо платежи на депозитный счет ВАКС, не отвечает фактическим обстоятельствам. Позиция Национального банка остается, — подытожили в НБУ.

Напомним, ВАКС 25 августа избрал мудрую меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой залога в 20 млн грн по подозрению в попытке легализации 150 млн грн для уплаты залога фигуранту другого уголовного производства.

Что известно о деле?

Национальное антикоррупционное бюро объявило о проведении новой спецоперации - "Форест Гамп" - для разоблачения "высокоуровневой коррупции".

По данным следствия, фигуранты взяли под контроль государственный "Сенс Банк", чтобы использовать его в частных интересах. В частности - для уплаты залога за фигуранта "операции Мидаса" (она же "дело Тимура Миндича") деньгами "преступного происхождения".

Правоохранители не называют имя человека, для которого собирали залог. Впрочем, озвученные детали указывают на бывшего министра энергетика и юстиции Германа Галущенко .

В феврале ВАКС взял Галущенко под стражу с возможностью внесения залога.

Герман Галущенко является фигурантом масштабной операции "Мидас" (она же "дело Миндича") по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, бизнесмен Тимур Миндич оказал влияние на Галущенко, а сам министр был привлечен к отмыванию средств.

По данным правоохранителей, в состав преступной группы входили:

заместитель председателя Офиса президента Украины (речь идет о Ирину Мудрую );

); председатель правления и председатель наблюдательного совета государственного "Смысл Банка" (речь идет о Алексея Ступака и Николая Гладишенко );

и ); экснародный депутат (речь идет о Максима Никитася ).

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ датирован 19 августа.

2 сентября ВАКС частично удовлетворил ходатайство обвинения и избрал меру пресечения председателю правления Сенс Банку Алексею Ступаку в виде залога в размере 15 миллионов гривен.