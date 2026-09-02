ВАКС назначил 15 млн грн залога председателю правления Сенс Банку Ступаку

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство обвинения и избрал меру пресечения председателю правления АО "Сенс Банк" Алексею Ступаку в виде залога в размере 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укринформа".

Денежные средства необходимо внести в течение пяти дней. К моменту уплаты и во время действия меры пресечения на подозреваемого возложили ряд процессуальных обязанностей: не оставлять Киев и область без разрешения детективов НАБУ, прокурора или суда, появляться по вызову следствия, сообщать об изменении места жительства, сдать паспорта для выезда за границу и носить электронный браслет.

Кроме того, суд запретил Алексею Ступаку посещать помещения Национального банка и Смысл Банка, а также общаться с другими фигурантами и должностными лицами, среди которых глава Офиса Президента Кирилл Буданов, глава НБУ Андрей Пышный, руководитель Госфинмониторинга Филипп Пронин, бывший министр юстиции Герман Галущенко, экс-заступница руководитель Никита.

Сам банкир во время заседания отверг обвинения, назвал подозрение необоснованным и заявил, что не помогал легализовать средства и не имел контактов с работниками Госфинмониторинга.

Детали антикоррупционного дела "Мидас"

Следствие НАБУ и САП инкриминирует группе чиновников отмывания средств, полученных преступным путем, во время внесения 29 июня 2026 года 150 млн грн залога за фигуранта дела "Мидас". По данным детективов, к схеме были причастны руководители государственных финучреждений, бывшие народные депутаты и представители Офиса Президента:

Ирина Мудрая: 19 августа освобождена от должности заместителя руководителя ОП, а впоследствии отправлена под стражу с залогом в 20 млн грн;

Максим Никитась: получил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 30 млн грн залога, что подтвердила Апелляционная палата ВАКС;

Руководство Сенс Банка: правительство отстранило председателя наблюдательного совета финучреждения и инициировало отстранение председателя правления.

Напомним, НБУ признал главу Сенс Банка профессионально непригодным и требует его увольнения. Регулятор потребовал Кабинета Министров прекратить полномочия Ступака из-за выявленных нарушений законодательства и повышенных регуляторных рисков.