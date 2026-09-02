ВАКС призначив 15 млн грн застави голові правління Сенс Банку Ступаку

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання обвинувачення та обрав запобіжний захід голові правління АТ "Сенс Банк" Олексію Ступаку у вигляді застави в розмірі 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані “Укрінформ”.

Кошти необхідно внести впродовж п'яти днів. До моменту сплати та під час дії запобіжного заходу на підозрюваного поклали низку процесуальних обов'язків: не залишати Київ та область без дозволу детективів НАБУ, прокурора або суду, з'являтися за викликом слідства, повідомляти про зміну місця проживання, здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний браслет.

Крім того, суд заборонив Олексію Ступаку відвідувати приміщення Національного банку та Сенс Банку, а також спілкуватися з іншими фігурантами та посадовцями, серед яких очільник Офісу Президента Кирило Буданов, голова НБУ Андрій Пишний, керівник Держфінмоніторингу Філіп Пронін, колишній міністр юстиції Герман Галущенко, ексзаступниця керівника ОП Ірина Мудра та колишній народний депутат Максим Микитась.

Сам банкір під час засідання відкинув звинувачення, назвав підозру необґрунтованою та заявив, що не допомагав легалізувати кошти й не мав контактів із працівниками Держфінмоніторингу.

Деталі антикорупційної справи "Мідас"

Слідство НАБУ та САП інкримінує групі високопосадовців відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, під час внесення 29 червня 2026 року 150 млн грн застави за фігуранта справи "Мідас". За даними детективів, до схеми були причетні керівники державних фінустанов, колишні народні депутати та представники Офісу Президента:

Ірина Мудра: 19 серпня звільнена з посади заступниці керівника ОП, а згодом відправлена під варту із заставою у 20 млн грн;

Максим Микитась: отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 30 млн грн застави, що підтвердила Апеляційна палата ВАКС;

Керівництво Сенс Банку: уряд відсторонив голову наглядової ради фінустанови та ініціював відсторонення голови правління.

Нагадаємо, НБУ визнав очільника Сенс Банку професійно непридатним і вимагає його звільнення. Регулятор висунув вимогу до Кабінету Міністрів припинити повноваження Ступака через виявлені порушення законодавства та підвищені регуляторні ризики.