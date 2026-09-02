Трамп запропонував перейменувати Ормузьку протоку на свою честь

Президент США Дональд Трамп виступив з ініціативою змінити назву стратегічної Ормузької протоки на "протоку Трампа", мотивуючи це встановленням контролю Сполучених Штатів над цим морським шляхом.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на допис американського лідера в соціальній мережі Truth Social.

"Тепер, коли ми контролюємо її, а чи не варто нам змінити назву Ормузької протоки на протоку Трампа???" — написав президент США.

Він також додав, що, "як і сама Америка, вона була б гарячішою, ніж будь-коли раніше".

Трамп раніше неодноразово заявляв про контроль США над протокою. У серпні він також назвав її новою територією Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США створили коридор через Ормузьку протоку. Американські військові організували безпечний маршрут через південну частину протоки, який забезпечує щоденний експорт близько 10 мільйонів барелів нафти.