RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,46

--0,07

EUR

51,54

--0,10

Готівковий курс:

USD

44,83

44,72

EUR

52,00

51,83

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Трамп запропонував перейменувати Ормузьку протоку на свою честь

Дональд Трамп
Трамп запропонував перейменувати Ормузьку протоку на свою честь / Білий дім

Президент США Дональд Трамп виступив з ініціативою змінити назву стратегічної Ормузької протоки на "протоку Трампа", мотивуючи це встановленням контролю Сполучених Штатів над цим морським шляхом.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на допис американського лідера в соціальній мережі Truth Social.

"Тепер, коли ми контролюємо її, а чи не варто нам змінити назву Ормузької протоки на протоку Трампа???" — написав президент США.

Він також додав, що, "як і сама Америка, вона була б гарячішою, ніж будь-коли раніше".

Трамп раніше неодноразово заявляв про контроль США над протокою. У серпні він також назвав її новою територією Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США створили коридор через Ормузьку протоку. Американські військові організували безпечний маршрут через південну частину протоки, який забезпечує щоденний експорт близько 10 мільйонів барелів нафти.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності