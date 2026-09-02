Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой изменить название стратегического Ормузского пролива на "пролив Трампа", мотивируя это установлением контроля Соединенных Штатов над этим морским путем.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение американского лидера в социальной сети Truth Social.

"Теперь, когда мы контролируем ее, а не стоит ли нам изменить название Ормузского пролива на пролив Трампа???" – написал президент США.

Он также добавил, что, "как и сама Америка, она была бы горячее, чем когда-либо раньше".

Трамп ранее неоднократно заявлял о контроле США над проливом. В августе он также назвал ее новой территорией Соединенных Штатов.

Напомним, ранее сообщалось, что США создали коридор через Ормузский пролив. Американские военные организовали безопасный маршрут через южную часть пролива, обеспечивающий ежедневный экспорт около 10 миллионов баррелей нефти.