США создали коридор через Ормузский пролив: им каждую ночь проходят до 20 танкеров

Американские военные организовали коридор через южную часть Ормузского пролива. Им каждую ночь проходят 15–20 танкеров. Это позволяет экспортировать на мировой рынок около 10 миллионов баррелей нефти в сутки, что составляет примерно половину довоенного объема.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Аxios.

Как работает маршрут

Управление операцией осуществляет рабочая группа из штаб-квартиры армии США в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина. Координация происходит совместно с партнерами из Персидского залива.

Военные каждый день формируют график движения судов. Пустые танкеры заходят из Аравийского моря в затоны Персидского залива под погрузку, а заполненные корабли выходят в обратном направлении. Движение происходит четко сформированными колоннами в определенные временные интервалы.

Истребители Воздушных сил США обеспечивают прикрытие судов от иранских крылатых ракет и беспилотников.

"Мы контролируем южную часть Ормузского пролива уже два месяца. Корпус стражей Исламской революции может быть проблемой, но они не контролируют пролив. Мы контролируем", — сказал американский чиновник, непосредственно знающий об операции.

Иран потерял возможности слежки

Проведение операции стало возможным после двухнедельной кампании Центрального командования США, повредившей радиолокационные системы Ирана. Иранские военные упустили возможность полноценно мониторить южный канал. Ориентация иранских сил ограничивается несколькими обновленными радарами и наблюдателями на катерах.

За неимением точных данных иранская сторона запускает ракеты и дроны в ориентировочном направлении движения судов. Американские силы перехватывают эти цели. В частности, в течение этой недели войска США сбили восемь иранских беспилотников и две крылатые ракеты.

"Из Ормузского пролива добывает огромное количество нефти... Они тратят время. Переговоры с ними - это пустая трата времени... Иранцы еще имеют определенную сопротивляемость, но в целом они являются лишь оболочкой самих себя", - заявил Дональд Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что суда массово выключают радары в Ормузском проливе на фоне эскалации и военных действий. Коммерческие танкеры начали курсировать по стратегическому коридору в режиме радиомолчания для защиты от ударов.