Тайные рейсы в Ормужском проливе: суда выключают радары на фоне ударов США и Ирана

В Ормузском проливе зафиксировано резкое сокращение официального судоходства после возобновления боевых действий между США и Ираном. Коммерческие суда начали массово проходить этот стратегически важный маршрут тайно, полностью выключая свои радары.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По информации аналитиков, все шесть сырьевых танкеров, пересекших пролив в воскресенье, следовали так называемым "темным" курсом с выключенными транспондерами.

Количество тайных переходов превышает официальный третий день подряд. Суда исчезают с радаров в Оманском заливе и появляются уже в Персидском заливе, или наоборот, не транслируя свое текущее местонахождение во время прохождения самого пролива.

Борьба за коридоры и заявления Тегерана

Владельцы судов вынуждены идти на риск из-за обмена ударами между Вашингтоном и Тегераном, а также из-за противоречивых заявлений сторон о том, кто контролирует водный путь:

Позиция Ирана: Тегеран объявил, что транзит через пролив возможен только после получения официального разрешения иранских ведомств. Силы Корпуса стражей исламской революции за последнюю неделю атаковали уже четыре судна и перехватили еще два, обвинив их в движении "незаконным маршрутом".

США: Центральное командование Вооруженных сил США уверяет, что безопасные пути для свободного судоходства остаются открытыми.

На практике движение по южному, поддерживаемому США, коридору вдоль побережья Омана полностью остановилось из-за постоянных иранских атак на танкеры. Альтернативный северный маршрут, контролируемый Ираном, остается относительно безопасным, но заставляет судовладельцев платить сборы Тегерана и рисковать попасть под жесткие санкции со стороны США.

Практика "темных" переходов Ормузского пролива впервые стала массовой в апреле 2026 года, когда ОАЭ начали тайно вывозить свою нефть из Персидского залива. Именно это решение позволило избежать глобального дефицита топлива и резкого скачка цен в начале войны.

Напомним, ранее сообщалось, почему судовладельцы отказываются от Ормузского пролива. Лондонские морские страховщики зафиксировали критическое падение количества запросов на фрахтование судов через этот регион из-за сверхвысоких рисков уничтожения грузов и резкого роста стоимости страхования военных рисков.