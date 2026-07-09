$6 миллионов за один рейс: почему судовладельцы отказываются от Ормузского пролива

Лондонские морские страховщики фиксируют резкое падение количества запросов на рейсы через Ормузский пролив на фоне возобновления вооруженного противостояния между США и Ираном.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

После срыва недавнего временного мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном судовладельцы проявляют все большую осторожность.

По данным профильных брокеров и андеррайтеров, видимое движение судов через стратегически важный пролив практически остановилось.

Многие компании упраздняют запланированные маршруты или просматривают планы возвращения своих танкеров, хотя реальную картину транзита частично искажает то, что ряд судов отключает транспондеры из соображений безопасности.

Несмотря на общее падение трафика, риск остается высоким, что оказывает непосредственное влияние на стоимость морского страхования.

В то же время глобальный руководитель морского отдела крупнейшего в мире брокера Marsh Маркус Бейкер сообщил, что страховые ставки подскочили до 2–6% от стоимости судна, тогда как в докризисный период они составляли сотые доли процента.

В разгар конфликта плата достигала даже 10%. По оценкам экспертов, страхование нефтяного танкера стоимостью 100 миллионов долларов теперь может стоить до 6 миллионов долларов за один проход, и эта нестабильность будет продолжаться до достижения реального прекращения огня.

Напомним, корпус стражей исламской революции Ирана 6 июля выпустил по меньшей мере две ракеты по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив.