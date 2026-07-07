Иран обстрелял ракетами коммерческие суда в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции Ирана 6 июля выпустил по меньшей мере две ракеты по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников, оба коммерческих танкера в результате прямых попаданий получили серьезные повреждения корпуса и внутренних систем.

Несмотря на существенные разрушения конструкций судов, никто из членов экипажей не погиб и не получил ранений.

Параллельно с американскими чиновниками тревожную информацию подтвердили и в европейских оборонных ведомствах.

Управление морской торговли Великобритании сообщило о получении экстренного сигнала бедствия от капитана танкера, следовавшего в южном направлении у побережья Омана вдоль Ормузского пролива.

Экипаж сообщил британской стороне, что в борт корабля попал неизвестный боевой снаряд, в результате чего на борту вспыхнул масштабный пожар.

По данным журналистских источников, второе гражданское судно, находившееся неподалеку в этом же районе Персидского залива, также было поражено иранской ракетой почти одновременно с первым танкером.

Напомним, ранее сообщалось, что США предлагают Ирану доступ к замороженным активам в обмен на открытие Ормузского пролива. Соединенные Штаты и Оман ищут пути урегулирования спора с Ираном по судоходству в Ормузском проливе.