Цена нефти на 7 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 7 июля 2026 цены на нефть несколько выросли из-за того, что трейдеры сосредоточились не только на ослаблении геополитической напряженности на Ближнем Востоке, но и на росте предложения и перспективах спроса.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 7 июля

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 72,37 + 0,5% WTI 68,85 + 0,4% Urals 51,61 + 0.7%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 38 центов, или 0,5%, до 72,37 доллара за баррель, в то время как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 30 центов, или 0,4%, до 68,85 доллара за баррель.

Это незначительное повышение произошло после того, как во время понедельников котировки стабилизировались примерно на уровнях, которые фиксировались до начала полномасштабного военного конфликта с Ираном.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, главными факторами влияния на рынок остаются восстановление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, темпы роста мирового предложения сырья и общие перспективы глобального спроса.

В настоящее время инвесторы продолжают внимательно следить за ходом дипломатических переговоров между США и Ираном, которые должны определить дальнейшую судьбу судоходства через стратегически важный Ормузский пролив.

Параллельно участники рынка оценивают скорость возобновления экспорта сырой нефти из ключевых стран Персидского залива.

Со всем тем, аналитики банка ANZ в своей аналитической записке подчеркнули, что, несмотря на возобновление активности в проливе, реальные объемы и потоки нефти возвращаются на мировой рынок значительно медленнее, чем прогнозировалось ранее.

Напомним, мировой рынок нефти замер в ожидании геополитических решений, в то время как в Украине топливные тренды разделились: оптовые цены на дизель и бензин демонстрируют незначительное колебание, автогаз стремительно дешевеет, а ценники на АЗС остаются стабильными благодаря сложившимся резервам.