Цены на АЗС готовят разворот: чего ждать водителям в ближайшие недели

Мировой рынок нефти замер в ожидании геополитических решений, в то время как в Украине топливные тренды разделились: оптовые цены на дизель и бензин демонстрируют незначительные колебания, автогаз стремительно дешевеет, а ценники на АЗС остаются стабильными благодаря сложившимся резервам.

За минувшую неделю мировые цены на нефть практически не изменились, поскольку трейдеры ожидали принятия окончательного мира между США и Ираном. США и Оман ищут пути урегулирования спора с Ираном по судоходству в Ормузском проливе, предлагая Тегерану доступ к части замороженных за границей активов в обмен на отказ от планов взимать плату за проход судов.

По состоянию на вечер пятницы, 3 июля, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на сентябрь подорожали на $0,32 за баррель или на 0,45% — до $72,12 за баррель. Августовские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate увеличились на $0,09 или на 0,13% — до $68,78 за баррель.

Торги в конце недели были довольно вялыми, поскольку американские рынки были закрыты в канун Дня независимости США. Рынок также ожидает увеличения поставок нефти из стран Персидского залива после разблокирования Ормузского пролива. Добыча нефти странами, входящими в картель ОПЕК, выросла на 3,3 млн баррелей после того, как судоходство проливом возобновилось, и ожидания дефицита на глобальном рынке также снижаются.

Цены на бензин и дизель временно стабилизируются

По данным консалтингового агентства "Нафторинок", на прошлой неделе дизтопливо в опте подорожало. По состоянию на 3 июля по сравнению с 26 июня средняя оптовая цена дизельного топлива в Украине выросла на 1,97 грн/л – до 65,78 грн/л, а по сравнению с 1 июля дизель в опте подорожал на 30 коп./л.

На мировых рынках сохраняется также положительная динамика. Котировки газойля (основное сырье для изготовления дизельного горючего) в Лондоне повысились на $7,90/т - до $938,00/т. На валютном рынке существенных изменений не произошло: официальный курс доллара остался неизменным на уровне 44,80 грн/$, в то время как евро укрепилось на 0,05 грн — до 51,08 грн/€, по данным НБУ. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акзисы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте за неделю несколько подорожал, тогда как в конце недели немного подешевел. По состоянию на 3 июля, по сравнению с 26 июня, средняя цена бензина А-95 увеличилась на 34 коп./л — до 68,61 грн/л. По сравнению с 1 июля цена снизилась на 54 коп./л.

Котировки на северо-западном базисе Eurobob в четверг, 2 июля, снизились на $23/т — до $930–982/т соответственно. Южный индикатор FOB Med снизился на $16/т – до $910/т.

На АЗС с 1 по 3 июля цены в основном оставались стабильными. Национальные сети в основном не пересматривали ценники. Исключением стала Ukrnafta, повысившая стоимость бензина А-92 на 1,00 грн/л. В то же время, региональные операторы продолжили точечные корректировки. В сети ZOG зафиксировано снижение цены дизельного горючего на 3,00 грн/л, Chipo - на 0,50 грн/л, а в сети "Укр-Петроль" бензина А-95 - на 0,09 грн/л. По состоянию на 3 июля по сравнению с 26 июня средняя цена бензина А-95 на АЗС подешевела всего на 2 коп./л – до 74,66 грн/л, тогда как дизтопливо за прошлую неделю подешевело на 94 коп./л – до 75,4 грн/л.

На этой неделе эксперты прогнозируют, что цены на бензин и дизтопливо на АЗС в основном останутся стабильными . Директор консалтинговой группы "A-95" Сергей Куюн говорит, что, несмотря на падение цен на нефть, дизтопливо в ЕС дорожает, и это откладывает снижение цен на дизель на украинских АЗС. Впрочем, эксперт убежден, что, несмотря на это, премиальные сети имеют потенциал к снижению цены на дизель еще на 2–3 грн/л. Тем временем бензин также не спешит дорожать, поскольку часть трейдеров оказалась не готова к началу действия нормы об обязательном добавлении биоэтанола к бензину с 1 июля.

С этим соглашается и основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин. Он считает, что рост дизельных котировок в ЕС связан с высоким сезоном потребления, а также восстановлением резервов европейских стран. По мнению бизнесмена, цены снова развернутся к снижению за одну-две недели.

Автогаз дешевеет из-за снижения котировок крупным алжирским трейдером

По данным Нафторинка, по состоянию на 3 июля по сравнению с 1 июля средняя цена LPG с доставкой по Украине снизилась на 44 грн/т – до 65 127 грн/т.

В то же время, стоимость самовывозом уменьшилась на 628 грн/т, достигнув 61 437 грн/т. Компании "Сентурион групп" и "Барс" предлагали ресурс за 62 000 грн/т в Днепропетровской области и 62 500 грн/т в Киеве соответственно. В Одесской области средняя цена самовывозом упала на 1,7% - до 59 629 грн/т. "Параллель-М ЛТД", "АССА групп ЮА" и UNTK предлагали миксы (519–544 кг/м³) в диапазоне 59 000–60 000 грн/т, что на 1 000–1 500 грн/т дешевле, чем в среду. Другие операторы предлагали смеси по 58 500–60 500 грн/т.

Между тем, алжирский трейдер Sonatrach, цены которого являются индикативом для Средиземноморского региона, на прошлой неделе существенно снизил ценовое предложение на июль: пропан подешевел на $135/т — до $440/т, а цена на бутан снизилась на $130/т — до $480/т.

На АЗС газ в сегменте LPG сохранялась тенденция к умеренному удешевлению. Средняя цена автогаза упала на 0,06 грн/л до 39,96 грн/л. Основную ценовую активность формировали региональные операторы. В частности, сеть "Перон" снизила стоимость LPG на 1,80 грн/л, Ultra и "Хадо" — на 1,00 грн/л. Национальные сети удерживали стабильные ценовые уровни, что обеспечило относительное равновесие сегмента, несмотря на локальные колебания. По состоянию на 3 июля, по сравнению с 26 июня, средняя цена на пропан-бутан на украинских АЗС снизилась на 81 коп./л до 39,96 грн/л.

По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе ожидается дальнейшее снижение цен в опте и в розницу из-за снижения котировок Sonatrach. Да, средняя оптовая цена этой недели может снизиться в пределах 1 тыс. грн/т, а на АЗС газ может в среднем подешеветь на 1–2 грн/л .

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 78,90 79,90 41,90 WOG 78,90 79,90 41,90 Socar 78,90 79,90 41,90 Motto - 74,40 38,20 БРСМ-Нафта 70,99 72,99 38,29 UPG 72,90 73,90 38,40 UKRNAFTA 73,90 74,90 38,40

Данные: приложения сетей АЗС.