Ціни на АЗС готують розворот: чого чекати водіям найближчими тижнями

Світовий ринок нафти завмер в очікуванні геополітичних рішень, тоді як в Україні паливні тренди розділилися: гуртові ціни на дизель та бензин демонструють незначне коливання, автогаз стрімко дешевшає, а цінники на АЗС залишаються стабільними завдяки сформованим резервам.

За минулий тиждень світові ціни на нафту практично не змінились, оскільки трейдери очікували ухвалення остаточного миру між США та Іраном. США та Оман шукають шляхи врегулювання суперечки з Іраном щодо судноплавства в Ормузькій протоці, пропонуючи Тегерану доступ до частини заморожених за кордоном активів в обмін на відмову від планів стягувати плату за прохід суден.

Станом на вечір п'ятниці, 3 липня, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на вересень здорожчали на $0,32 за барель, або на 0,45% — до $72,12 за барель. Серпневі ф'ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate збільшилися на $0,09, або на 0,13% — до $68,78 за барель.

Торги наприкінці тижня були досить млявими, оскільки американські ринки були зачинені напередодні Дня незалежності США. Ринок також очікує збільшення постачання нафти з країн Перської затоки після розблокування Ормузької протоки. Видобуток нафти країнами, що входять до картелю ОПЕК, зріс на 3,3 млн барелів після того, як судноплавство протокою відновилось, тож очікування дефіциту на глобальному ринку також знижуються.

Ціни на бензин та дизель тимчасово стабілізуються

За даними консалтингового агентства "Нафторинок", на минулому тижні дизпальне в гурті здорожчало. Станом на 3 липня порівняно з 26 червня середня гуртова ціна дизельного пального в Україні зросла на 1,97 грн/л — до 65,78 грн/л, а порівняно з 1 липня дизель в гурті здорожчав на 30 коп./л.

На світових ринках також зберігається позитивна динаміка. Котирування газойлю (основна сировина для виготовлення дизельного пального) в Лондоні підвищилися на $7,90/т — до $938,00/т. На валютному ринку суттєвих змін не відбулося: офіційний курс долара залишився незмінним на рівні 44,80 грн/$, тоді як євро зміцнилося на 0,05 грн — до 51,08 грн/€, за даними НБУ. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акзиси на кордоні сплачуються в євро.

Бензин в гурті за тиждень дещо здорожчав, тоді як наприкінці тижня дещо здешевшав. Станом на 3 липня порівняно з 26 червня середня ціна бензину А-95 збільшилась на 34 коп./л — до 68,61 грн/л. А порівняно з 1 липня ціна знизилась на 54 коп./л.

Котирування на північно-західному базисі Eurobob у четвер, 2 липня, зменшилися на $23/т — до $930–982/т відповідно. Південний індикатор FOB Med знизився на $16/т — до $910/т.

На АЗС з 1 по 3 липня ціни залишалися переважно стабільними. Національні мережі здебільшого не переглядали цінники. Винятком стала Ukrnafta, яка підвищила вартість бензину А‑92 на 1,00 грн/л. Водночас регіональні оператори продовжили точкові коригування. У мережі ZOG зафіксовано зниження ціни дизельного пального на 3,00 грн/л, Chipo — на 0,50 грн/л, а в мережі "Укр-Петроль" бензину А‑95 — на 0,09 грн/л. Станом на 3 липня порівняно з 26 червня середня ціна бензину А-95 на АЗС здешевшала всього на 2 коп./л — до 74,66 грн/л, тоді як дизпальне за минулий тиждень здешевшало на 94 коп./л — до 75,4 грн/л.

На цьому тижні експерти прогнозують, що ціни на бензин та дизпаливо на АЗС переважно залишаться стабільними . Директор консалтингової групи "A-95" Сергій Куюн каже, що попри падіння цін на нафту дизпаливо в ЄС дорожчає, і це відкладає зниження цін на дизель на українських АЗС. Втім, експерт переконаний, що попри це преміальні мережі мають потенціал до зниження ціни на дизель ще на 2–3 грн/л. Тим часом бензин також не поспішає дорожчати, оскільки частина трейдерів виявилася не готовою до початку дії норми про обов'язкове додавання біоетанолу до бензину з 1 липня.

З цим погоджується і засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін. Він вважає, що зростання дизельних котирувань в ЄС пов'язане з високим сезоном споживання, а також із відновленням резервів європейських країн. На думку бізнесмена, ціни знову розвернуться до зниження за один-два тижні.

Автогаз дешевшає через зниження котирувань великим алжирським трейдером

За даними Нафторинку, станом на 3 липня порівняно з 1 липня середня ціна LPG з доставкою по Україні знизилася на 44 грн/т — до 65 127 грн/т.

Водночас вартість самовивозом зменшилася на 628 грн/т, досягнувши 61 437 грн/т. Компанії "Сентуріон груп" та "Барс" пропонували ресурс за 62 000 грн/т у Дніпропетровській області та 62 500 грн/т у Києві відповідно. В Одеській області середня ціна самовивозом впала на 1,7% — до 59 629 грн/т. "Паралель-М ЛТД", "АССА груп ЮА" та UNTK пропонували мікси (519–544 кг/м³) у діапазоні 59 000–60 000 грн/т, що на 1 000–1 500 грн/т дешевше, ніж у середу. Інші оператори пропонували суміші за 58 500–60 500 грн/т.

Тим часом алжирський трейдер Sonatrach, ціни якого є індикативом для Середземноморського регіону, минулого тижня суттєво знизив цінову пропозицію на липень: пропан здешевшав на $135/т — до $440/т, а ціна на бутан знизилась на $130/т — до $480/т.

На АЗС газ у сегменті LPG зберігалася тенденція до помірного здешевлення. Середня ціна автогазу знизилася на 0,06 грн/л до 39,96 грн/л. Основну цінову активність формували регіональні оператори. Зокрема, мережа "Перон" зменшила вартість LPG на 1,80 грн/л, Ultra та "Хадо" — на 1,00 грн/л. Національні мережі утримували стабільні цінові рівні, що забезпечило відносну рівновагу сегмента попри локальні коливання. Станом на 3 липня порівняно з 26 червня середня ціна на пропан-бутан на українських АЗС знизилась на 81 коп./л до 39,96 грн/л.

За оцінкою засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на цьому тижні очікується подальше зниження цін у гурті та в роздріб через зниження котирувань Sonatrach. Так, середня гуртова ціна цього тижня може знизитися в межах 1 тис. грн/т, а на АЗС газ може в середньому здешевшати на 1–2 грн/л .

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 78,90 79,90 41,90 WOG 78,90 79,90 41,90 Socar 78,90 79,90 41,90 Motto - 74,40 38,20 БРСМ-Нафта 70,99 72,99 38,29 UPG 72,90 73,90 38,40 UKRNAFTA 73,90 74,90 38,40

Дані: застосунки мереж АЗС.