Эмираты резко увеличили добычу нефти после выхода из ОПЕК

Объединенные Арабские Эмираты в июне нарастили добычу сырой нефти почти до рекордных максимумов, превысив отметку в 3,8 миллиона баррелей в день.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Такой стремительный рост произошел после официального выхода страны из картеля ОПЕК, на который власти пошли во избежание жестких ограничений на производство.

По оценкам аналитиков Reuters, июньский объем добычи стал самым высоким для Эмиратов с апреля 2020 года. Текущие показатели уже превысили уровни, фиксировавшиеся до начала войны с Ираном.

Этот скачок стал первым практическим подтверждением решения ОАЭ выйти из состава ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, чтобы полностью освободить свой нефтедобывающий сектор от квотных рамок.

В то же время Национальная нефтяная компания Абу-Даби и профильное министерство воздерживаются от официальных комментариев.

Власти Абу-Даби долго аргументировали свою позицию тем, что многолетние масштабные инвестиции в модернизацию и расширение производственных мощностей оправдывают право страны на большую свободу действий.

Во время майского выхода из организации министр энергетики Сухаиль аль-Мазруи прямо заявил, что Эмираты должны обеспечивать мировые рынки необходимыми объемами сырья без искусственных лимитов.

Наращивание производства в ОАЭ совпало с глобальным изменением настроений на рынке. Если раньше трейдеры больше всего опасались масштабных перебоев с поставками из-за войны США и Израиля против Ирана, то сейчас фокус внимания сместился на угрозу излишка сырья.

На этом фоне эталонная нефть марки Brent, которая в конце апреля взлетела до четырехлетнего максимума и торговалась дороже 126 долларов, в понедельник опустилась примерно до 72 долларов за баррель.

Напомним, что ОАЭ официально покинули организацию с 1 мая, что существенно изменяет баланс сил внутри альянса. Желание ОАЭ развернуть новые производственные мощности привело к конфликту с региональным соперником Саудовской Аравией на встречах ОПЕК в последние годы.