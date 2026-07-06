Емірати різко збільшили видобуток нафти після виходу з ОПЕК

Об’єднані Арабські Емірати у червні наростили видобуток сирої нафти майже до рекордних максимумів, перевищивши позначку в 3,8 мільйона барелів на день.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Таке стрімке зростання відбулося після офіційного виходу країни з картелю ОПЕК, на який влада пішла заради уникнення жорстких обмежень на виробництво.

За оцінками аналітиків Reuters, червневий обсяг видобутку став найвищим для Еміратів із квітня 2020 року. Поточні показники вже перевищили рівні, які фіксувалися до початку війни з Іраном.

Цей стрибок став першим практичним підтвердженням рішення ОАЕ вийти зі складу ОПЕК та ОПЕК+ з 1 травня, щоб повністю звільнити свій нафтовидобувний сектор від квотних рамок.

Водночас Національна нафтова компанія Абу-Дабі та профільне міністерство наразі утримуються від офіційних коментарів.

Влада Абу-Дабі тривалий час аргументувала свою позицію тим, що багаторічні масштабні інвестиції у модернізацію та розширення виробничих потужностей виправдовують право країни на більшу свободу дій.

Під час травневого виходу з організації міністр енергетики Сухаїль аль-Мазруї прямо заявив, що Емірати мають забезпечувати світові ринки необхідними обсягами сировини без жодних штучних лімітів.

Нарощування виробництва в ОАЕ збіглося з глобальною зміною настроїв на ринку. Якщо раніше трейдери найбільше побоювалися масштабних перебоїв із постачанням через війну США та Ізраїлю проти Ірану, то зараз фокус уваги змістився на загрозу надлишку сировини.

На цьому тлі еталонна нафта марки Brent, яка наприкінці квітня злетіла до чотирирічного максимуму і торгувалася дорожче за 126 доларів, у понеділок опустилася приблизно до 72 доларів за барель.

Нагадаємо, що ОАЕ офіційно залишили організацію з 1 травня, що суттєво змінює баланс сил усередині альянсу. Бажання ОАЕ розгорнути нові виробничі потужності призвело до конфлікту з регіональним суперником Саудівською Аравією на зустрічах ОПЕК в останні роки.