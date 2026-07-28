Nvidia арендует дата-центр в Техасе за $50 миллиардов

Американский разработчик микросхем Nvidia подписал договоры аренды будущего дата-центра в штате Техас на сумму до 50 миллиардов долларов. Компания арендует весь комплекс мощностью 1 гигаватт, который строит девелопер Hut 8.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

Соглашение предусматривает первоначальную аренду сроком на 15 лет общей стоимостью $19,6 млрд. В случае реализации опционов на продление договора до 30 лет общая сумма обязательств вырастет до $50 млрд. Объект под названием Beacon Point будет вмещать сотни тысяч графических процессоров (GPU) от Nvidia.

Использование высокоинвестиционного рейтинга и финансовых гарантий Nvidia позволило девелоперу Hut 8 существенно удешевить привлечение долга под строительство: в июне компания выпустила облигации на $4,3 млрд с привлекательной ставкой 6,129%.

Соглашение подчеркивает стремление гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга использовать финансовую мощь корпорации стоимостью около $5 триллионов для удержания лидерства на рынке ИИ. Главным преимуществом объекта в Техасе уже гарантированный доступ к электросети, что является дефицитом для разработчиков центров обработки данных.

В будущем Nvidia планирует сдавать эти мощности в субаренду партнерам – так называемым "необлачным" провайдерам (например, CoreWeave), которые покупают GPU и продают вычислительные мощности клиентам. Однако аналитики отмечают, что подобные схемы усиливают беспокойство по поводу "кругового финансирования" рынка.

Напомним, Nvidia планирует предоставить $250 млрд гарантий на новый ШИ-дата-центр для OpenAI в штате Огайо. В рамках этого соглашения чипмейкер намерен помочь стартапу арендовать площадку мощностью 10 ГВт, строительством которой занимается японский SoftBank.