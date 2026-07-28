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Nvidia орендує дата-центр у Техасі за $50 мільярдів

Nvidia
Nvidia орендує дата-центр у Техасі за $50 мільярдів

Американський розробник мікросхем Nvidia підписав договори оренди майбутнього дата-центру в штаті Техас на суму до 50 мільярдів доларів. Компанія орендує весь комплекс потужністю 1 гігават, який зводить девелопер Hut 8.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.

Угода передбачає початкову оренду терміном на 15 років загальною вартістю $19,6 млрд. У разі реалізації опціонів на продовження договору до 30 років загальна сума зобов'язань зросте до $50 млрд. Об'єкт під назвою Beacon Point вміщуватиме сотні тисяч графічних процесорів (GPU) від Nvidia.

Використання високоінвестиційного рейтингу та фінансових гарантій Nvidia дозволило девелоперу Hut 8 суттєво здешевити залучення боргу під це будівництво: у червні компанія випустила облігації на $4,3 млрд із привабливою ставкою 6,129%.

Угода підкреслює прагнення гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга використовувати фінансову міць корпорації вартістю майже $5 трильйонів для утримання лідерства на ринку ШІ. Головною перевагою об'єкта в Техасі є вже гарантований доступ до електромережі, що є дефіцитом для розробників центрів обробки даних.

У майбутньому Nvidia планує здавати ці потужності в суборенду партнерам — так званим "неохмарним" провайдерам (наприклад, CoreWeave), які купують GPU та продають обчислювальні потужності клієнтам. Проте аналітики зазначають, що подібні схеми підсилюють занепокоєння щодо "кругового фінансування" ринку.

Нагадаємо, Nvidia планує надати $250 млрд гарантій на новий ШІ-дата-центр для OpenAI у штаті Огайо. У межах цієї угоди чипмейкер має намір допомогти стартапу орендувати майданчик потужністю 10 ГВт, будівництвом якого займається японський SoftBank.

Автор:
Максим Кольц