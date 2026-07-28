Українські атомні станції збільшили генерацію електроенергії до 26,8 млрд кВт⋅год

Українські атомні електростанції за підсумками першого півріччя виробили 26 820,1 млн кВт⋅год електроенергії. Цей показник на 163,1 млн кВт⋅год більше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Енергоатому".

За інформацією компанії, позитивної динаміки вдалося досягти завдяки ефективному плануванню ремонтної кампанії, дотриманню затверджених графіків та достроковому виконанню запланованих робіт.

"Це дає змогу Енергоатому забезпечувати виробництво максимально можливого обсягу електроенергії, виконувати й перевиконувати виробничі показники, а також своєчасно готувати енергоблоки до роботи в наступному опалювальному сезоні", - йдеться в повідомленні.

Згідно з офіційними даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо структури виробництва та споживання за 2019–2025 роки, у певні критичні періоди частка електроенергії, виробленої на АЕС, сягала понад 67% від загального обсягу в мережі.

Нагадаэмо, через дефіцит генерації внаслідок російської агресії, Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станцій під час опалювального сезону. Тому енергоблоки українських АЕС взимку працюють на максимумі.