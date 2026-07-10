На чотирьох енергоблоках АЕС вже виконали плановий ремонт

АТ "НАЕК "Енергоатом" продовжує підготовку до роботи в осінньо-зимовий період і вже виконав плановий ремонт на чотирьох енергоблоках.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник компанії Павло Ковтонюк

"Основне завдання НАЕК – вийти на повну потужність усіх енергоблоків до середини листопада, щоб перед настанням опалювального сезону працювати на максимумі", – підкреслив він.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев’ять енергоблоків на Південноукраїнській, Рівненській та Хмельницькій АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт окупована з березня 2022 року і не виробляє електроенергію.

Раніше НАЕК "Енергоатом"завершила ремонті підключила до енергосистеми другий енергоблок Хмельницької АЕС.

Планові ремонти атомних станцій

Зауважимо, безпечна та ефективна експлуатація ядерних реакторів вітчизняних АЕС потребує щорічного проведення планово-попереджувальних ремонтів, які включать перевантаження ядерного палива та обовʼязкові регламентні роботи.

Через дефіцит генерації внаслідок російської агресії, Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станцій під час опалювального сезону.

Тому енергоблоки українських АЕС взимку працюють на максимумі.