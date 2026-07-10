На четырех энергоблоках АЭС уже выполнили плановый ремонт

АО "НАЭК "Энергоатом" продолжает подготовку к работе в осенне-зимний период и уже выполнил плановый ремонт на четырех энергоблоках.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава компании Павел Ковтонюк.

"Основная задача НАЭК – выйти на полную мощность всех энергоблоков до середины ноября, чтобы перед наступлением отопительного сезона работать на максимуме", – подчеркнул он.

В настоящее время "Энергоатом" эксплуатирует девять энергоблоков на Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС общей мощностью 7880 МВт, расположенных на подконтрольной Украине территории.

Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт оккупирована с марта 2022 года и не производит электроэнергию.

Ранее НАЭК "Энергоатом" завершила ремонт и подключила к энергосистеме второй энергоблок Хмельницкой АЭС.

Плановые ремонты атомных станций

Заметим, безопасная и эффективная эксплуатация ядерных реакторов отечественных АЭС нуждается в ежегодном проведении планово-предупредительных ремонтов, включающих перегрузку ядерного топлива и обязательные регламентные работы.

Из-за дефицита генерации вследствие российской агрессии, Украина больше не может себе позволить плановые ремонты атомных станций во время отопительного сезона.

Поэтому энергоблоки украинских АЭС зимой. работают на максимуме.