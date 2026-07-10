Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,52

+0,04

EUR

50,88

+0,18

Наличный курс:

USD

44,60

44,50

EUR

51,22

51,05

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На четырех энергоблоках АЭС уже выполнили плановый ремонт

ПАЭС
Южноукраинская АЭС / Википедия

АО "НАЭК "Энергоатом" продолжает подготовку к работе в осенне-зимний период и уже выполнил плановый ремонт на четырех энергоблоках.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава компании Павел Ковтонюк.

"Основная задача НАЭК – выйти на полную мощность всех энергоблоков до середины ноября, чтобы перед наступлением отопительного сезона работать на максимуме", – подчеркнул он.

В настоящее время "Энергоатом" эксплуатирует девять энергоблоков на Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС общей мощностью 7880 МВт, расположенных на подконтрольной Украине территории.

Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт оккупирована с марта 2022 года и не производит электроэнергию.

Ранее НАЭК "Энергоатом" завершила ремонт и подключила к энергосистеме второй энергоблок Хмельницкой АЭС.

Плановые ремонты атомных станций

Заметим, безопасная и эффективная эксплуатация ядерных реакторов отечественных АЭС нуждается в ежегодном проведении планово-предупредительных ремонтов, включающих перегрузку ядерного топлива и обязательные регламентные работы.

Из-за дефицита генерации вследствие российской агрессии, Украина больше не может себе позволить   плановые ремонты атомных станций   во время отопительного сезона.

Поэтому энергоблоки украинских АЭС зимой.   работают на максимуме.

Автор:
Светлана Манько