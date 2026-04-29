"Энергоатом" подключил блок на ХАЭС после ремонта: атомная генерация готовится к зиме

НАЭК "Энергоатом" завершила ремонт и подключила к энергосистеме второй энергоблок Хмельницкой АЭС. Работы выполнили быстрее запланированного, что позволит усилить генерацию в преддверии зимы.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Энергоатом.

По словам и.о. главы правления компании Павла Ковтонюка, ремонт удалось завершить за 48 дней вместо 52.

В ходе планово-предупредительных работ специалисты не только заменили ядерное топливо, но и модернизировали критически важное оборудование для повышения надежности станции.

В настоящее время в энергосистеме Украины работают восемь атомных энергоблоков, тогда как еще один находится на этапе ремонта.

В "Энергоатоме" отмечают, что постараются максимально сокращать сроки обслуживания без ущерба безопасности, чтобы обеспечить страну дополнительными генерирующими мощностями.

Подготовка атомной генерации к отопительному сезону будет продолжаться до октября 2026 года. График ремонтов согласован с Укрэнерго, чтобы сохранять стабильный баланс в энергосистеме в весенне-летний период.

Напомним, что ранее "Энергоатом" улучшил финансовые результаты - в 2025 году компания увеличила прибыль более чем в 14 раз, до 18,7 млрд грн. Это позволяет госкомпании активнее инвестировать в ремонт энергоблоков и подготовку атомной генерации к следующему отопительному сезону.