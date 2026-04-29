Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

--0,02

EUR

51,50

--0,26

Наличный курс:

USD

43,90

43,81

EUR

51,66

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Энергоатом" подключил блок на ХАЭС после ремонта: атомная генерация готовится к зиме

Хмельницкая АЭС после ремонта возвращает энергоблок в работу по подготовке к отопительному сезону / Энергоатом

НАЭК "Энергоатом" завершила ремонт и подключила к энергосистеме второй энергоблок Хмельницкой АЭС. Работы выполнили быстрее запланированного, что позволит усилить генерацию в преддверии зимы.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Энергоатом.

По словам и.о. главы правления компании Павла Ковтонюка, ремонт удалось завершить за 48 дней вместо 52.

В ходе планово-предупредительных работ специалисты не только заменили ядерное топливо, но и модернизировали критически важное оборудование для повышения надежности станции.

В настоящее время в энергосистеме Украины работают восемь атомных энергоблоков, тогда как еще один находится на этапе ремонта.

В "Энергоатоме" отмечают, что постараются максимально сокращать сроки обслуживания без ущерба безопасности, чтобы обеспечить страну дополнительными генерирующими мощностями.

Подготовка атомной генерации к отопительному сезону будет продолжаться до октября 2026 года. График ремонтов согласован с Укрэнерго, чтобы сохранять стабильный баланс в энергосистеме в весенне-летний период.

Напомним, что ранее "Энергоатом" улучшил финансовые результаты - в 2025 году компания увеличила прибыль более чем в 14 раз, до 18,7 млрд грн. Это позволяет госкомпании активнее инвестировать в ремонт энергоблоков и подготовку атомной генерации к следующему отопительному сезону.

Автор:
Лариса Крупко