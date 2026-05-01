Потери врага по состоянию на 1 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1420 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1528 сутки полномасштабной войны составляют 1 331 710 человек.
Потери России в войне на 1 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 мая потеряла:
- личного состава – около 1 331 710 (+1 420) человек;
- танков – 11 903 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 24 496 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 41 044 (+100) ед;
- РСЗО – 1 757 (+1) ед;
- средства ПВО – 1 357 (+1) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 352 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 265 284 (+1924) ед;
- крылатые ракеты – 4 579 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 93 009 (+403) ед;
- специальная техника – 4 150 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 1 мая
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 190 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
