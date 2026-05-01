- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 1 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1420 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1528 добу повномасштабної війни становлять 1 331 710 осіб.
Втрати Росії у війні на 1 травня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 травня втратила:
- особового складу – близько 1 331 710 (+1 420) осіб;
- танків – 11 903 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 24 496 (+3) од;
- артилерійських систем – 41 044 (+100) од;
- РСЗВ – 1 757 (+1) од;
- засоби ППО – 1 357 (+1) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 352 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 265 284 (+1924) од;
- крилаті ракети – 4 579 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 93 009 (+403) од;
- спеціальна техніка – 4 150 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 травня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 190 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.