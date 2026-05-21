На Google, Meta та TikTok подали скаргу в ЄС через фінансове шахрайство

Європейська організація споживачів разом із 29 профільними асоціаціями з 27 країн Євросоюзу подала офіційні скарги до Європейської комісії та національних регуляторів проти компаній Alphabet (Google), Meta Platforms та TikTok. Техногігантів звинувачують у тому, що вони не здатні захистити користувачів від фінансових маніпуляцій та фейкової реклами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на агенцію Reuters.

Скарга подана в межах Закону про цифрові послуги, який зобов’язує великі онлайн-платформи оперативно реагувати на нелегальний і шкідливий контент та видаляти його. Генеральний директор Європейської організації споживачів Агустін Рейна наголосив, що платформи не лише не видаляють шахрайську рекламу проактивно, а й іноді ігнорують прямі скарги від користувачів, через що європейці щодня втрачають сотні й тисячі євро.

Статистика порушень та реакція Big Tech

Згідно з даними європейських правозахисників, проблема має системний характер, оскільки більшість звернень щодо підозрілого контенту залишаються без належної уваги.

Дослідження споживчих організацій виявило такі факти:

Ігнорування скарг: у період з грудня минулого року по березень поточного року активісти зафіксували та надіслали скарги на майже 900 рекламних оголошень, які прямо порушували європейське законодавство.

Низька ефективність: адміністрація соцмереж видалила лише 27% із зафіксованих шахрайських постів, тоді як 52% репортів були повністю відхилені або проігноровані автоматичними системами.

Водночас представники Google та Meta категорично відкидають усі звинувачення. У Google заявили, що їхні алгоритми блокують понад 99% порушень ще до того, як реклама з'являється у стрічці. Своєю чергою у Meta зазначили, що активно інвестують у передові ШІ-інструменти і лише за минулий рік видалили 159 мільйонів шахрайських оголошень, причому 92% із них — до того, як на них поскаржилися користувачі. Пресслужба TikTok ситуацію наразі не прокоментувала.

Правозахисники закликають регуляторів провести ретельне розслідування. Якщо провину компаній доведуть, їм загрожують серйозні фінансові санкції, адже за правилами DSA максимальний розмір штрафу за подібні порушення може сягати до 6% від їхнього річного світового обороту.

Нагадаємо, ЄС раніше звинувачив компанію Meta у незаконному допуску дітей до Instagram та Facebook. Європейська комісія оприлюднила висновки внутрішнього розслідування, де зазначено, що корпорація Марка Цукерберга не впровадила ефективних та надійних інструментів верифікації віку, через що мільйони дітей віком до 13 років безперешкодно користуються платформами та підпадають під вплив потенційно шкідливого контенту і таргетованої реклами.