Автомобильный гигант Stellantis инвестирует 70 миллиардов долларов в масштабную перезагрузку

Автоконцерн Stellantis представил масштабный план по выходу из кризиса стоимостью 60 миллиардов евро. Стратегия, рассчитанная до 2030 г., предусматривает выпуск десятков новых моделей, оптимизацию затрат и радикальное изменение подхода к использованию заводских мощностей.

Новый генеральный директор компании Антонио Филоса, сменивший в должности Карлоса Тавареса, презентовал инвесторам план во время специального мероприятия в Мичигане. В отличие от предыдущего руководства, которое тратило огромные средства на самостоятельную разработку технологий, Филос сделал ставку на реалистическое сокращение затрат и аутсорсинг дорогого софта, в частности беспилотных систем.

Несмотря на масштабные новости, акции компании на Миланской бирже отреагировали падением на 5%, поскольку рынок ожидает большей конкретики по механизмам оптимизации.

Ключевые изменения и фокус на главных брендах

Стратегия Stellantis (четвертого по величине автопроизводителя в мире) призвана стабилизировать финансовое состояние после падения рыночной доли.

Главные пункты новой программы развития включают в себя:

Масштабный блиц моделей: к 2030 году концерн планирует запустить 60 новых моделей автомобилей, от классических ДВС до полностью электрических версий.

Приоритетное финансирование: 70% всех инвестиций будут направлены на развитие четырех наиболее прибыльных брендов - Jeep, Ram, Peugeot и Fiat, а также подразделения коммерческого транспорта Pro One.

Контрактная сборка: Stellantis превратит свой главный недостаток — избыток незагруженных европейских и американских заводов в источник дохода. Компания собирается выпускать на своих мощностях машины для китайских брендов, а также для американского подразделения JLR (принадлежащего Tata Motors).

В рамках плана компания также рассчитывает добиться ежегодного сокращения расходов на 6 миллиардов евро к 2028 году по сравнению с уровнем 2025 года и нарастить выручку на ключевых рынках США и Европы.

