Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Наличный курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,60

51,40

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Поезд сообщением Киев-Ужгород попал в аварию и сошел с рельсов: есть погибшие (ФОТО)

Фото: t.me/VGlagola

1 мая поезд Киев-Ужгород сошел с рельсов после столкновения с автокраном: машинист и водитель крана погибли, пострадали.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает журналист Виталий Глагола.

По его словам, утром 1 мая во Львовской области произошла серьезная авария с участием пассажирского поезда Киев-Ужгород.

Фото 2 — Поезд сообщением Киев-Ужгород попал в аварию и сошел с рельсов: есть погибшие (ФОТО)
Фото: t.me/VGlagola

По предварительной информации, поезд столкнулся с автокраном во время пересечения железнодорожного переезда в районе села Любинцы, вблизи Стрыя. В результате удара локомотив сошел с рельсов.

Фото 3 — Поезд сообщением Киев-Ужгород попал в аварию и сошел с рельсов: есть погибшие (ФОТО)
Фото: t.me/VGlagola

Машинист и водитель автокрана погибли на месте. Помощник машиниста выжил, но получил тяжелые травмы.

Фото 4 — Поезд сообщением Киев-Ужгород попал в аварию и сошел с рельсов: есть погибшие (ФОТО)
Фото: t.me/VGlagola

Информации о травмированных пассажирах пока нет.

На месте работают медики и правоохранители. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, 22 апреля российская армия атаковала дронами сортировочный парк на станции Запорожье-Ливе. Погиб помощник машиниста.

Автор:
Светлана Манько