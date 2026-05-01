Поезд сообщением Киев-Ужгород попал в аварию и сошел с рельсов: есть погибшие (ФОТО)

1 мая поезд Киев-Ужгород сошел с рельсов после столкновения с автокраном: машинист и водитель крана погибли, пострадали.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает журналист Виталий Глагола.

По его словам, утром 1 мая во Львовской области произошла серьезная авария с участием пассажирского поезда Киев-Ужгород.

По предварительной информации, поезд столкнулся с автокраном во время пересечения железнодорожного переезда в районе села Любинцы, вблизи Стрыя. В результате удара локомотив сошел с рельсов.

Машинист и водитель автокрана погибли на месте. Помощник машиниста выжил, но получил тяжелые травмы.

Информации о травмированных пассажирах пока нет.

На месте работают медики и правоохранители. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, 22 апреля российская армия атаковала дронами сортировочный парк на станции Запорожье-Ливе. Погиб помощник машиниста.