Львовские рестораны оштрафовали более чем на 20 млн грн из-за кальянов

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Zaxid.net.

Штрафы за кальяны во Львове

Во Львове с началом летнего сезона значительно увеличилось количество жалоб на курение кальянов в кафе и ресторанах. Речь идет не только о помещениях заведений, но и о летних террасах, открытых площадках и зонах обслуживания. На фоне этого в городе возросло количество проверок и штрафов за нарушение антитабачного законодательства.

За 2025 год в сфере обращения табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет провели 531 проверку. По результатам инспекций бизнес оштрафовали более чем на 29 миллионов гривен. В то же время, с начала 2026 года уже осуществили еще 365 проверок, а сумма штрафов превысила 20 миллионов гривен.

В горсовете напомнили, что согласно украинскому законодательству курение кальянов в общепитах запрещено, даже если смеси не содержат табака.

За нарушение антитабачных норм предусмотрены существенные штрафы:

до 30 тысяч гривен за первое нарушение;

до 50 тысяч гривен при повторном нарушении в течение года.

Городские власти призвали владельцев заведений соблюдать требования законодательства и ответственно относиться к здоровью посетителей.

Напомним, в Украине растет нелегальный рынок табачной продукции. В 2025 году доля нелегальных сигарет в Украине снова выросла и достигла 17,8%.