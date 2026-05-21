Львовские рестораны оштрафовали более чем на 20 млн грн из-за кальянов

кальян
Во Львове заведения заплатили более 20 млн грн штрафов из-за кальянов / Pixabay

Во Львове с началом летнего сезона увеличилось количество жалоб на курение кальянов в кафе, ресторанах и на летних террасах. На фоне усиленных проверок сумма штрафов за нарушение антитабачного законодательства с начала 2026 уже превысила 20 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Zaxid.net.

Штрафы за кальяны во Львове

Во Львове с началом летнего сезона значительно увеличилось количество жалоб на курение кальянов в кафе и ресторанах. Речь идет не только о помещениях заведений, но и о летних террасах, открытых площадках и зонах обслуживания. На фоне этого в городе возросло количество проверок и штрафов за нарушение антитабачного законодательства.

За 2025 год в сфере обращения табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет провели 531 проверку. По результатам инспекций бизнес оштрафовали более чем на 29 миллионов гривен. В то же время, с начала 2026 года уже осуществили еще 365 проверок, а сумма штрафов превысила 20 миллионов гривен.

В горсовете напомнили, что согласно украинскому законодательству курение кальянов в общепитах запрещено, даже если смеси не содержат табака.

За нарушение антитабачных норм предусмотрены существенные штрафы:

  • до 30 тысяч гривен за первое нарушение;
  • до 50 тысяч гривен при повторном нарушении в течение года.

Городские власти призвали владельцев заведений соблюдать требования законодательства и ответственно относиться к здоровью посетителей.

Напомним, в Украине растет нелегальный рынок табачной продукции. В 2025 году доля нелегальных сигарет в Украине снова выросла и достигла 17,8%.

Автор:
Ольга Опенько