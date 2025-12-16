Запланована подія 2

Кожна шоста сигарета в Україні нелегальна, втрати держбюджету сягають 26,5 млрд грн – дослідження

сигарета
В Україні зростає нелегальний ринок тютюнових виробів / Freepik

В Україні зростає нелегальний ринок тютюнових виробів. З початку 2025 року частка нелегальних сигарет збільшилася на 3,7 відсоткового пункту – до 17,8%. Обсяг тіньового ринку перевищує 5,5 млрд сигарет, а річні втрати держбюджету через несплату податків оцінюються в 26,5 млрд грн.

Про це повідомляє компанія "Kantar Україна" на основі останнього випуску Моніторингу нелегальної торгівлі в Україні, що було проведено у жовтні (3000 персоналізованих інтерв'ю з чоловіками та жінками, які палять).

За словами експертки "Kantar Україна" Тетяни Свердлик, у 2025 році зросла частка контрафактної продукції з підробленими акцизними марками.

Згідно з даними дослідження, частина такої продукції маркована назвами окремих виробників, зазначених на упаковках.

Крім того, 53% нелегальної продукції, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту і нелегально продається в Україні, вироблено Винниківською тютюновою фабрикою (виробник зазначений на упаковках сигарет) і переважно продукцією окремих торговельних марок, що фігурують у дослідженні "Kantar Україна". Найбільша частка припадає на продукцію одного з виробників.

Близько 70% нелегальної продукції припадає на шість регіонів: Дніпропетровська (25%), Одеська (12%), Львівська і Харківська області (по 9%), Київ і Київська область (8%), Хмельницька область (6%).

Майже дві третини (65%) нелегальних тютюнових виробів продовжує поширюватися через кіоски і магазини.

Нагадаємо, нещодавно українська влада під час переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми розширеного кредитування (EFF) взяла на себе зобов’язання суттєво посилити боротьбу з ухиленням від сплати податків, адже орієнтовні втрати держбюджету України на сірих підакцизних схемах сягають 38 млрд грн – понад дві третини з них це втрати від тіньового ринку тютюнових виробів.

У Державній податковій службі неодноразово наголошували, що боротьба з нелегальним обігом тютюнових виробів є одним з пріоритетів державної політики.

Матеріал має виключно інформаційно-аналітичний характер і підготовлений на основі дослідження "Kantar Україна".