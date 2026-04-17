АМПУ та Держприкордонслужба запустили автоматичний обмін даними через DocPort
Адміністрація морських портів України та Державна прикордонна служба запускають автоматичний обмін даними через логістичну систему DocPort. Це дозволить передавати інформацію про рух вантажного транспорту в портах без участі людини та скоротити час проходження контролю.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМПУ.
Відповідну угоду про інформаційне співробітництво підписали державне підприємство "Адміністрація морських портів України" та Держприкордонслужба. Документ передбачає інтеграцію прикордонного відомства до цифрової портової системи DocPort.
Згідно з домовленостями, дані про в’їзд і виїзд вантажних автомобілів із комерційними вантажами через прохідні морських портів передаватимуться прикордонникам в автоматичному режимі. Це усуває необхідність ручного внесення інформації та має пришвидшити обробку транспортних потоків.
У подальшому сторони планують розширити обсяг обміну даними. Зокрема, до системи інтегрують інформацію про екіпажі суден та пасажирів.
Запуск обміну з Держприкордонслужбою є частиною цифровізації портової інфраструктури та розвитку єдиного інформаційного середовища в морських портах України.
Нагадаємо, весною минулого року DocPort запрацювала в Одеському морському порту. Після успішного впровадження в портах Рені, Ізмаїл та Чорноморськ система стала доступною і в одному з головних портів країни.