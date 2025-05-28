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В Одеському порту запрацювала цифрова платформа DocPort: які переваги отримає бізнес
В Одеському морському порту запрацювала цифрова платформа DocPort — інноваційне рішення для автоматизації портових процесів, розроблене Адміністрацією морських портів України (АМПУ). Після успішного впровадження в портах Рені, Ізмаїл та Чорноморськ система стала доступною і в одному з головних портів країни.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.
Які переваги отримає бізнес?
Цифрова платформа DocPort забезпечує електронний документообіг між усіма учасниками логістичного ланцюга. Це дозволяє скоротити час обробки суден і вантажів, мінімізувати паперову бюрократію та підвищити прозорість операцій.
Для бізнесу DocPort відкриває низку переваг:
- економія від 1 до 6 годин на обробку одного судна;
- прискорене оформлення виїзних документів;
- прозорість завдяки електронному підпису відповідальних осіб;
- підвищення пропускної здатності порту на 3–5% без додаткових інвестицій в інфраструктуру;
- можливість підключення нових учасників через відкритий API.
Крім того,платформа передбачає регулювання черг на в’їзд, що допоможе позбутися заторів. Також DocPort інтегрується з "Єдиним вікном міжнародної торгівлі" Державної митної служби України, що дає змогу значно скоротити час простою суден без вантажних операцій.
Як зазначили у відомстві, наступним етапом цифрової трансформації стане запуск морського модуля DocPort у порту Південний у червні-липні 2025 року. Він забезпечить електронний обмін даними між морськими агентами та береговими службами.
Нагадаємо, у квітні 2025 року морські порти України забезпечили перевалку 6 мільйонів тонн вантажів.