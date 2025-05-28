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В Одесском порту заработала цифровая платформа DocPort: какие преимущества получит бизнес
В Одесском морском порту заработала цифровая платформа DocPort – инновационное решение для автоматизации портовых процессов, разработанное Администрацией морских портов Украины (АМПУ). После успешного внедрения в портах Рени, Измаил и Черноморская система стала доступной и в одном из главных портов страны.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.
Какие преимущества получит бизнес?
Цифровая платформа DocPort обеспечивает электронный документооборот между участниками логистической цепи. Это позволяет сократить время обработки судов и грузов, минимизировать бумажную бюрократию и повысить прозрачность сделок.
Для бизнеса DocPort открывает ряд преимуществ:
- экономия от 1 до 6 часов на обработку одного судна;
- ускоренное оформление выездных документов;
- прозрачность благодаря электронной подписи ответственных лиц;
- повышение пропускной способности порта на 3-5% без дополнительных инвестиций в инфраструктуру;
- возможность подключения новых участников через открытый API.
Кроме того, платформа предполагает регулировку очередей на въезд, что поможет избавиться от пробок. Также DocPort интегрируется с "Единым окном международной торговли" Государственной таможенной службы Украины, что позволяет значительно сократить время простоя судов без грузовых операций.
Как отметили в ведомстве, следующим этапом цифровой трансформации станет запуск морского модуля DocPort в порту Южный в июне-июле 2025 года. Он обеспечит обмен данными между морскими агентами и береговыми службами.
Напомним, в апреле 2025 года морские порты Украины обеспечили перевалку в 6 миллионов тонн грузов.