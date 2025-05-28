Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,68

+0,11

EUR

47,31

+0,02

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,30

47,15

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Одесском порту заработала цифровая платформа DocPort: какие преимущества получит бизнес

грузовой автомобиль, шлагбаум, люди, Одесский порт
В Одесском порту была запущена цифровая платформа DocPort. / Минрозвития общин и территорий.

В Одесском морском порту заработала цифровая платформа DocPort – инновационное решение для автоматизации портовых процессов, разработанное Администрацией морских портов Украины (АМПУ). После успешного внедрения в портах Рени, Измаил и Черноморская система стала доступной и в одном из главных портов страны.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

Какие преимущества получит бизнес?

Цифровая платформа DocPort обеспечивает электронный документооборот между участниками логистической цепи. Это позволяет сократить время обработки судов и грузов, минимизировать бумажную бюрократию и повысить прозрачность сделок.

Для бизнеса DocPort открывает ряд преимуществ:

  • экономия от 1 до 6 часов на обработку одного судна;
  • ускоренное оформление выездных документов;
  • прозрачность благодаря электронной подписи ответственных лиц;
  • повышение пропускной способности порта на 3-5% без дополнительных инвестиций в инфраструктуру;
  • возможность подключения новых участников через открытый API.
Фото 2 — В Одесском порту заработала цифровая платформа DocPort: какие преимущества получит бизнес

Кроме того, платформа предполагает регулировку очередей на въезд, что поможет избавиться от пробок. Также DocPort интегрируется с "Единым окном международной торговли" Государственной таможенной службы Украины, что позволяет значительно сократить время простоя судов без грузовых операций.

Как отметили в ведомстве, следующим этапом цифровой трансформации станет запуск морского модуля DocPort в порту Южный в июне-июле 2025 года. Он обеспечит обмен данными между морскими агентами и береговыми службами.

Напомним, в апреле 2025 года морские порты Украины обеспечили перевалку в 6 миллионов тонн грузов.

Автор:
Татьяна Ковальчук