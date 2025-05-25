Украинские морские порты в апреле обработали 6 миллионов тонн грузов

В апреле 2025 года морские порты Украины обеспечили перевалку 6 миллионов тонн грузов. Более половины объемов традиционно составили зерновые – 3,1 миллиона тонн. Еще один миллион тонн пришелся на руду.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укринформ".

Значительная часть продукции транспортировалась в пределах Украинского морского коридора – 5,3 миллиона тонн, из которых 2,9 миллиона тонн – агропродукция.

Самые большие объемы перевалки были зафиксированы в портах Большой Одессы. В частности, порт Южный обработал 2,4 миллиона тонн грузов, порт Черноморск – 1,8 миллиона тонн, а Одесский порт – еще 1 миллион тонн. Порты Дунайского региона (Измаил, Рени и Усть-Дунайск) совокупно перевалили около 800 тысяч тонн.

По словам заместителя председателя АМПУ Вячеслава Харковенко, морская логистика Украины продолжает функционировать даже вопреки многочисленным вызовам, среди которых — сокращение посевных площадей из-за полномасштабной войны, минирования территорий, временная оккупация и падение промышленного производства, в частности в металлургической отрасли, где до войны на экспорт приходилось.

Харкавенко также отметил, что весна традиционно является периодом понижения экспорта агропродукции. Рост объемов, как правило, начинается с середины лета.

По итогам апреля портовые операторы в морских портах Украины обработали 9 млн 912 тыс. т грузов, что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода 2023 года.