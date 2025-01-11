Товарооборот через морские порты Украины вырос на 28%, сухопутный – сократился на 8%

В 2024 году товарооборот из-за морских пунктов пропуска вырос на 28,2% и составил 97,91 млн тонн. В то же время, сухопутный товарооборот сократился на 8,1%, до 64,3 млн тонн.

Такие данные обнародовала Государственная таможенная служба Украины.

Согласно отчетности, по трубопроводам было перемещено 26,1 млн тонн товаров, что на 8,1% меньше, чем в 2023 году. Объемы переданной через линии электропередач электроэнергии составили 6237,5 ГВт*ч, что в 2,9 раза превышает показатель предыдущего года.

Объемы ввоза товаров выросли на 10,3% и достигли 30,1 млн. тонн, тогда как вывоз увеличился на 10,9%, до 132,1 млн. тонн.

Пропуск морских судов через таможенную границу вырос на 14,1% – до 10,4 тыс., а речных – на 3%, до 34,4 тыс. В то же время, автотранспортный поток сократился на 6,8%, до 7 млн 670,2 тыс. единиц, а железнодорожных вагонов – на 8,2%, до 1 млн 277,4 тыс. Также зафиксировано 0,2 тыс. пропущенных воздушных судов, что вдвое больше, чем в 2023 году.

Сухопутный товарооборот

Среди сухопутных границ рост товарооборота отмечен только с Польшей – на 1%, до 32,83 млн. тонн. В то же время из-за границ со Словакией и Румынией объемы уменьшились на 12% и 12,2% — до 13,36 млн тонн и 9,26 млн тонн соответственно.

Наибольшее сокращение зафиксировано через венгерскую (-22,1%, до 4,57 млн тонн) и молдавскую (-26,5%, до 4,27 млн тонн) границы.

Количество транспортных средств, пересекших таможенную границу, уменьшилось по всем направлениям. Меньшее падение зафиксировано с Молдовой – на 3,4%, до 1,44 млн, наибольшее – с Венгрией, на 10%, до 0,9 млн.

Как ранее сообщала Гостаможслужба, в денежном выражении экспорт товаров из Украины в 2024 году вырос на 18,5% и составил $41,6 млрд, в то время как импорт увеличился на 11,3%, до $70,7 млрд.

С января по ноябрь 2024 года объем внешней торговли Украины достиг $101,9 млрд. Импорт товаров составил $63,6 млрд, в то время как экспорт — $38,3 млрд.

Облагаемый импорт составил $52,1 млрд, что соответствует 82% общих объемов ввоза. Налоговая нагрузка на 1 кг импорта составила $0,51, что на 4% больше, чем в 2023 году. Больше всего товаров импортировали из Китая — $13 млрд, Польши — $6,3 млрд, Германии — $4,8 млрд.