Товарообіг через морські порти України зріс на 28%, сухопутний – скоротився на 8%

У 2024 році товарообіг через морські пункти пропуску зріс на 28,2% і склав 97,91 млн тонн. Водночас сухопутний товарообіг скоротився на 8,1%, до 64,3 млн тонн.

Такі дані оприлюднила Державна митна служба України.

Згідно із звітністю, трубопроводами було переміщено 26,1 млн тонн товарів, що на 8,1% менше, ніж у 2023 році. Натомість обсяги переданої через лінії електропередач електроенергії склали 6237,5 ГВт*год, що у 2,9 раза перевищує показник попереднього року.

Обсяги ввезення товарів зросли на 10,3% і досягли 30,1 млн тонн, тоді як вивезення збільшилося на 10,9%, до 132,1 млн тонн.

Пропуск морських суден через митний кордон зріс на 14,1% – до 10,4 тис., а річкових – на 3%, до 34,4 тис. Водночас автотранспортний потік скоротився на 6,8%, до 7 млн 670,2 тис. одиниць, а залізничних вагонів – на 8,2%, до 1 млн 277,4 тис. Також зафіксовано 0,2 тис. пропущених повітряних суден, що вдвічі більше, ніж у 2023 році.

Сухопутний товарообіг

Серед сухопутних кордонів зростання товарообігу відзначено лише з Польщею – на 1%, до 32,83 млн тонн. Водночас через кордони зі Словаччиною та Румунією обсяги зменшилися на 12% і 12,2% – до 13,36 млн тонн і 9,26 млн тонн відповідно. Найбільше скорочення зафіксовано через угорський (-22,1%, до 4,57 млн тонн) і молдавський (-26,5%, до 4,27 млн тонн) кордони.

Кількість транспортних засобів, що перетнули митний кордон, зменшилася на всіх напрямках. Найменше падіння зафіксовано з Молдовою – на 3,4%, до 1,44 млн, найбільше – з Угорщиною, на 10%, до 0,9 млн.

Як раніше повідомляла Держмитслужба, у грошовому вираженні експорт товарів з України у 2024 році зріс на 18,5% і склав $41,6 млрд, тоді як імпорт збільшився на 11,3%, до $70,7 млрд.

Додамо, з січня по листопад 2024 року обсяг зовнішньої торгівлі України досяг $101,9 млрд. Імпорт товарів склав $63,6 млрд, тоді як експорт — $38,3 млрд.

Оподаткований імпорт становив $52,1 млрд, що відповідає 82% загальних обсягів ввезення. Податкове навантаження на 1 кг імпорту склало $0,51, що на 4% більше, ніж у 2023 році. Найбільше товарів імпортували з Китаю — $13 млрд, Польщі — $6,3 млрд, Німеччини — $4,8 млрд.