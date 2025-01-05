Українським морським коридором за рік пройшли понад 9 тисяч суден

Військово-морські сили Збройних сил України забезпечили прохід 9061 цивільного судна через морський коридор у 2024 році.

Про це повідомив командувач Військово-морських сил Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Переваги для України

Зокрема, зазначається, що за 2024 рік через коридор пройшло 9061 судно, з яких 4651 прибуло в Україну, а 4410 вирушили до інших портів.

Це дозволило Україні експортувати понад 74,4 мільйона тонн вантажів, зокрема аграрної продукції, що є критично важливим для підтримки національної економіки та продовольчої безпеки світу.

Оскільки майже 80% вантажів перевозиться морським шляхом, цей процес має вирішальне значення для забезпечення глобальних постачань, зазначив Неїжпапа.

Також він додав, що безпека судноплавства забезпечена завдяки безперервній роботі корабельного складу та водолазів Військово-Морських Сил.

В результаті цієї роботи було знищено значну кількість "дрейфуючих" мін, а у портах не зафіксовано жодного випадку підриву на морських мінах. Крім того, силами ВМС постійно здійснювалося супроводження вантажних суден.

Нагадаємо, Кабмін виділив 50 млн євро від ЄС на оновлення та ремонт портової інфраструктури. Зазначається, що допомога сприятиме відновленню ключових об'єктів портової інфраструктури, пошкоджених внаслідок агресії Російської Федерації проти України.

В межах цієї ініціативи кошти будуть направлені на підтримку функціонування та розвитку морських портів, капітальний ремонт шляхопроводу ДП "Одеський порт", а також на облаштування та захист об'єктів портової інфраструктури.