Кабмін виділив 50 млн євро від ЄС на оновлення та ремонт портової інфраструктури

Кабінет Міністрів України спрямував 50 млн євро бюджетної підтримки Європейського Союзу на ремонт та покращення портової інфраструктури.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Які роботи заплановані

Зазначається, що допомога сприятиме відновленню ключових об'єктів портової інфраструктури, пошкоджених внаслідок агресії Російської Федерації проти України.

В межах цієї ініціативи кошти будуть направлені на підтримку функціонування та розвитку морських портів, капітальний ремонт шляхопроводу ДП "Одеський порт", а також на облаштування та захист об'єктів портової інфраструктури.

"Це вагомий внесок у стале функціонування українських портів, які попри воєнні виклики продовжують свою роботу та нарощують тоннаж вантажообігу. Завдяки цьому ми залишаємось надійним партнером та продовольчим гарантом для багатьох країн світу", — зауважив заступник міністра Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, аукціон із продажу шести морських суден Українського дунайського пароплавства, запланований на 13 грудня, не відбувся через відсутність заявок. Пароплавство виставило кораблі одним лотом за стартовою ціною 440 млн грн, але зацікавлених покупців не знайшлося.

В УДП пояснили, що утримувати морський флот економічно недоцільно.