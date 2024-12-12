Українські морські порти з початку року обробили 91,1 млн тонн вантажів

Українські морські порти з початку 2024 року обробили 91,1 мільйона тонн вантажів, що на 70% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Цю інформацію оприлюднив заступник міністра розвитку громад та територій України Тимур Ткаченко.

"Українські морські порти залишаються ключовими точками у міжнародній логістиці, доводячи свою спроможність адаптуватися до викликів і забезпечувати стабільність навіть у найскладніших умовах", - зазначив він.

Який обсяг оброблених вантажів

З початку 2024 року обсяг оброблених вантажів досяг 91,1 млн тонн, з яких 89,9 млн тонн було перевалено у період з січня по листопад. Це на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли показник складав 52,8 млн тонн.

Лідери за обсягами

З січня по листопад лідерами за обсягами залишаються зернові — 56,1 млн тонн, що значно перевищує торішній показник у 39,4 млн тонн. Також суттєво зріс обсяг рудних вантажів, досягнувши 16,7 млн тонн порівняно з 3,2 млн тонн у 2023 році.

Важливу роль у досягненні таких результатів відіграє "Український коридор", через який із початку року було транспортовано 73,4 млн тонн вантажів, підкреслив Ткаченко.

Протягом листопада морські порти України обробили 7,6 млн тонн вантажів проти тогорічних 6,7 млн тонн.

Нагадаємо, що в ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" повідомили, що дунайські порти не можуть конкурувати за експортні вантажі. Якщо не вдасться експортувати товари через Одесу, бізнес переорієнтується на порти ЄС.