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Украинские морские порты с начала года обработали 91,1 млн тонн грузов

С января по ноябрь лидерами по объемам остаются зерновые
С начала 2024 года объем обработанных грузов достиг 91,1 млн тонн.

Украинские морские порты с начала 2024 года обработали 91,1 млн тонн грузов, что на 70% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Эту информацию обнародовал заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко.

"Украинские морские порты остаются ключевыми точками в международной логистике, доказывая свою способность адаптироваться к вызовам и обеспечивать стабильность даже в самых сложных условиях" , - отметил он.

Какой объем обработанных грузов

С начала 2024 года объем обработанных грузов достиг 91,1 млн. тонн, из которых 89,9 млн. тонн было перевалено в период с января по ноябрь.  Это на 70% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда показатель составлял 52,8 млн тонн.

Лидеры по объемам

С января по ноябрь лидерами по объемам остаются зерновые - 56,1 млн. тонн, что значительно превышает прошлогодний показатель в 39,4 млн. тонн. Также существенно вырос объем рудных грузов, достигнув 16,7 млн. тонн по сравнению с 3,2 млн. тонн в 2023 году.

Важную роль в достижении таких результатов играет "Украинский коридор", через который с начала года было транспортировано 73,4 млн. тонн грузов , подчеркнул Ткаченко.

В ноябре морские порты Украины обработали 7,6 млн тонн грузов против прошлогодних 6,7 млн тонн.

Напомним, что в ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" сообщили, что дунайские порты не могут конкурировать за экспортные грузы. Если не удастся экспортировать товар через Одессу, бизнес переориентируется на порты ЕС.

Автор:
Ольга Опенько
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