Дунай останавливается: нехватка грузов угрожает речным портам

Дунайские порты не могут конкурировать за экспортные грузы. Если не удастся экспортировать товар через Одессу, бизнес переориентируется на порты ЕС.

Об этом сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

"Дунай останавливается. Дунай нуждается в комплексном плане, который базируется на реалиях рынка, а не иллюзиях якобы "точечных" проектов и улучшения изменят общую картину", — подчеркнул Москаленко.

По его словам, "план спасения Дуная" следует начинать с формирования концепции конкурентоспособной логистической цепи. В частности, он должен включать сочетание всех логистических звеньев: железную дорогу, накопление, перевалку и флот.

Глава УДП напомнил, что в прошлом году объем грузоперевозок через порты Дуная достиг рекордных 3,2 млн. тонн в месяц.

"Пока речь не идет о рекордах. Но мы должны определять минимальный объем, который нужен Дунайскому кластеру, чтобы сохранить тот значительный потенциал, который был создан благодаря усилиям государства и бизнеса в начале войны", — подчеркнул Москаленко.

Он добавил, что для УДП этот минимум составляет 150 тыс. тонн в месяц.

"Это относительно незначительный объем в масштабах общеукраинского экспорта, впрочем его вполне реально перенаправить на Дунай", — резюмировал Москаленко.

Ранее в УДП предлагали правительству поставить в равные условия порты Одессы и Придунавья и просили ввести 30% скидку на железнодорожные перевозки на станции Измаил и Рени.

Кризис в УДП

Напомним, Украинское Дунайское пароходство (УДП), крупнейшая государственная судоходная компания страны, сокращает рабочий день до шести часов в день и начинает оптимизацию штата сотрудников из-за кризиса перевозок.

Также из-за падения спроса на перевозки по Дунаю УДП поставило большинство флота в отстой.

Из-за глубокого кризиса грузовых перевозок по реке Дунай европейские судоходные компании совместно обратились к властям Евросоюза с требованием вмешаться в ситуацию.